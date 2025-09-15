TP-link fungerar inte på dator med nyinstallerat Windows.

Hej Allihopa!

Detta är en uppföljare på min förra tråd: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1745356-kan-jag-radera...

Jag hade en del andra vardagsplikter jag behövade hantera så det är inte haft tid att pilla vidare på datorn först än nu. Därför tänkte jag att det var värt att starta en ny tråd.

Kortfattat så har jag ominstallerat windows på min gammla dator, men jag har problem med att få min TP-link att fungera. Jag laddade ner drivrutinerna med hjälp av min andra dator och installerade det, men min dator kan ändå inte hitta adaptern. Normalt sett så plingar den till varje gång jag stoppar in något i USB potern, men nu är det helt tyst.

Något som kanske kan ha med saken att göra är att windows behöver uppdateras (alla ikoner och grafisk är så där konstigt stora), så det kanske gör att något krånglar. Dock kan jag inte uppdatera innan jag har internet!

Tack för hjälpen!