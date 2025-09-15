Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

TP-link fungerar inte på dator med nyinstallerat Windows.

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

TP-link fungerar inte på dator med nyinstallerat Windows.

Hej Allihopa!

Detta är en uppföljare på min förra tråd: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1745356-kan-jag-radera...

Jag hade en del andra vardagsplikter jag behövade hantera så det är inte haft tid att pilla vidare på datorn först än nu. Därför tänkte jag att det var värt att starta en ny tråd.

Kortfattat så har jag ominstallerat windows på min gammla dator, men jag har problem med att få min TP-link att fungera. Jag laddade ner drivrutinerna med hjälp av min andra dator och installerade det, men min dator kan ändå inte hitta adaptern. Normalt sett så plingar den till varje gång jag stoppar in något i USB potern, men nu är det helt tyst.

Något som kanske kan ha med saken att göra är att windows behöver uppdateras (alla ikoner och grafisk är så där konstigt stora), så det kanske gör att något krånglar. Dock kan jag inte uppdatera innan jag har internet!

Tack för hjälpen!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Du kanske behöver chipset drivrutiner för att bl.a. USB ska funka korrekt på moderkortet.

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av shugge:

Du kanske behöver chipset drivrutiner för att bl.a. USB ska funka korrekt på moderkortet.

Gå till inlägget

Kan du dumma ner det för någon som mig som inte förstår sig på datorer så bra? Jag anslöt dock en USB sticka som som fungerade fint, så jag vet inte om det är själva USB portarna som krånglar.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Din enhet är rent stenålders. Troligen behöver du installera drivrutinerna manuellt. Finns att hämta här. Notera att enheten är EOL.

Visa signatur

Varit med i datorvärlden sedan början på 70 talet. Telegruppchef i Marinen, Jobbat med Xerox 800 ordbehandlingsmaskiner när det begav sig. PC-nisse sedan mitten av 80 talet. Raffinaderi inspektör sedan 1980.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Prova koppla in den i en USB-port som är svart eller vit (USB 2.0) på baksidan av datorn. Blåa USB-portar kräver eventuellt drivrutiner för att fungera. Så fort Windows 11 får access till Internet så kommer den mest troligen dra hem alla drivrutiner som saknas.

Visa signatur

Ryzen 7 5700X3D | Gigabyte B550 Gaming X V2 | 32 GB HyperX Beast 3600 MT/s | Asrock RX 9070 | 1 TB Kingston Fury Renegade | 2 TB Samsung 860 EVO | EVGA G2 750W | FD Define R5 Ti | 2 x 27" MSI MAG274QRF-QD

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Det verkar som att datorn upptäcker TP-länken i device managern, så vettefan varför drivrutinen inte hittar den?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Najsigt:

<Uppladdad bildlänk>

Det verkar som att datorn upptäcker TP-länken i device managern, så vettefan varför drivrutinen inte hittar den?

Gå till inlägget

För att datorn inte har någon drivrutin, det är därför den hamnar under Other devices. Vad som står där är bara vad den registreras om, dvs WLAN via USB. Du måste hämta hem drivrutiner på en annan dator eller med hjälp av någon annan enhet för att datorn ska kunna få drivrutinen för denna enhet

Visa signatur

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av KjellO:

Din enhet är rent stenålders. Troligen behöver du installera drivrutinerna manuellt. Finns att hämta här. Notera att enheten är EOL.

Gå till inlägget

Haha jo, jag ärvde den bokstavligen av min far. Jag testar!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av KjellO:

Din enhet är rent stenålders. Troligen behöver du installera drivrutinerna manuellt. Finns att hämta här. Notera att enheten är EOL.

Gå till inlägget

Aj den hittade ändå inte… vad säger ni borde jag köpa en ny tp-link? Eller är det något annat alternativ som är bättre? Vore bara synd att köpa en ny om det visar sig att det egentligen är något fel på datorn.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag funderar på om jag kan koppa in min Iphone och använda mobildata för att uppdatera Windows i alla fall. (det känns som att det kommer vara lättare att troubleshoota om jag åtminstone har den senaste Windows versionen.) Innan jag om installerade Windows så brukade jag använd mobil data då och då, men nu hittar datorn inte ens Iphonen. Några tips på hur jag får den uppkopplingen att fungera i alla fall?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Najsigt:

Aj den hittade ändå inte… vad säger ni borde jag köpa en ny tp-link? Eller är det något annat alternativ som är bättre? Vore bara synd att köpa en ny om det visar sig att det egentligen är något fel på datorn.

<Uppladdad bildlänk>

Gå till inlägget

på länken du fick finns en dropdown där det står "V5", ändra den till "V2" för rätt version... där finns två båda stöder windows 8, en stabil från 2011 och en beta från 2012. plocka hem båda ifall en är mindre stabil än den andra.

Visa signatur

Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar