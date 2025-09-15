Letar efter en billig begnagnad stationär gamingdator

Hejsan! Är ny här i Sweclockers så ursäktar min okunskap hehe 😜 men iaf så letar jag efter en billig men helt okej första gaming dator, tänkte främst spela WOW och lita andra mindre krävande spel men ändå får bra FPS på 1080p skärm

Hittade denna på Facebook market place och undrade om denna var något vidare köp för priset av 5000kr

Specs:

Chassi CORSAIR Obsidian

Cassifläktar med LED /RGB

Moderkort MSI Z170A Gaming Pro.

Processor CPU intel i5 7600K

CPU cooler cooler master 212 EVO

Grafikkort GPU MSI geforce RTX 3060 12GB

Nätaggregat PSU EVGA supernova Bronze 750W

Hårddisk SSD 256GB PNY.

Hårddisk 2.5 HDD Samsung 1TB.

RAM DDR4 16GB.

Pris: 5000kr

Hoppas någon kan hjälpa mig göra ett bra val och om någon har ett bättre alternativ så är jag mer än gärna villig att ta emot all hjälp!

MVH Abbedas