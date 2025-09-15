Sammankoppla två nätverk på olika fastigheter

sennahojx
Medlem
●
Visa signatur
Windows 10 Home 64bit, Intel Core i7 3770K @3,5GHz, 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz DDR3 RAM, ASUS GeForce GTX 650 Ti, MSI Z77A-G43, Seagate Barracuda 500GB C-disk, Seagate Barracuda 2TB D-disk
Hej
Jag skulle vilja koppla ihop nätverken i mina två fastigheter så att de upplevs som ett och samma. Pratade med internetleverantören, men det var inget de kunde lösa från sin sida.
Båda fastigheterna är anslutna till samma fiberleverantör med gigabit-hastighet. Fastigheterna ligger 4,5km från varandra så en kabel mellan är helt uteslutet.
Jag vill enkelt, utan fördröjning, utan att gå via diverse utländska servrar och helst billigt komma åt mina övervakningskameror, skrivare och datorer oavsett vilken fastighet jag befinner mig i.
Vad finns det för möjligheter att lösa detta?
Tack på förhand
Johannes
Windows 10 Home 64bit, Intel Core i7 3770K @3,5GHz, 8GB Corsair Vengeance 1600Mhz DDR3 RAM, ASUS GeForce GTX 650 Ti, MSI Z77A-G43, Seagate Barracuda 500GB C-disk, Seagate Barracuda 2TB D-disk
Tailscale kanske?
https://en.wikipedia.org/wiki/Tailscale
Om du byter ut routrarna från leverantören kan du köra VPN mellan. Eller om du har datorn på hela tiden kan du lösa det på den. Din NAS har troligen stöd för VPN redan
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.