Sammankoppla två nätverk på olika fastigheter

Hej

Jag skulle vilja koppla ihop nätverken i mina två fastigheter så att de upplevs som ett och samma. Pratade med internetleverantören, men det var inget de kunde lösa från sin sida.

Båda fastigheterna är anslutna till samma fiberleverantör med gigabit-hastighet. Fastigheterna ligger 4,5km från varandra så en kabel mellan är helt uteslutet.

Jag vill enkelt, utan fördröjning, utan att gå via diverse utländska servrar och helst billigt komma åt mina övervakningskameror, skrivare och datorer oavsett vilken fastighet jag befinner mig i.

Vad finns det för möjligheter att lösa detta?

Tack på förhand

Johannes