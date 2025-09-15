Snabbkoll: Kyler du processorn med luft eller vatten?

Arctic freezer III 360. Jämförbar med andra 360/420 radiatorer.

Den gör sitt jobb väldigt väl och även om jag tidigare har haft både luft och vatten har jag inga preferenser mer än att det ska få plats i chassit. Oftast har det varit svårt att få större luftkylare att passa ihop med RAM och moderkort vilket lett till AIO.

Sen kör jag FanControl som styr alla fläktar och pump så det går fint.

Pumpen kör alltid 100%.