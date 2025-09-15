Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Melding Plague

Snabbkoll: Kyler du processorn med luft eller vatten?

Datorns processor blir ofta varm och behöver kylas. Vad använder du för att kyla din?

Medlem

Lite mer specifika alternativ hade vart intressant

Medlem

Kört uteslutande AiO-kylning på CPU:n i drygt 15 år. Tycker det är lättare och mer praktisk att handskas med.

Visa signatur

| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | G.Skill Sniper 4x8GB 2133MHz CL10 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |

Medlem

Hade varit kul om de var delat mellan AIO och custom för vattenkylningen. Är ju rätt stor skillnad på kostnad och komplexitet mellan dom.

Visa signatur

Win 11: Ryzen 5800X | Ek Supreme, EK SE 240,Corsair XR5 360, Laing DDc2 m. Petras tech top | ASROCK RX 6900 XT Phantom Gaming OC @2710/2100 | HyperX Fury Black 3600MHz 32Gb | Gigabyte X570 Aorus Elite
Win 98: Celeron 800MHz@1000MHz | ASUS CUSL-2 | Voodoo 3 3000@186MHz | 384Mb PC100 | Creative CT4810
DOS: Compaq Presario 433: Intel DX2 66MHz | 4Mb ram | Sound Blaster 16 | 200 Mb HDD

Medlem

Kör en custom loop, både GPU och CPU.

Medlem

AIO i ena datorn och luft i den andra. Valde att avstå.

Visa signatur

Skriv jätteintressant information här.

Medlem

Luft, enklare och med en brunbeige så har man både bra prestanda och låg ljudnivå.

Visa signatur

Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060

Medlem

Luft, en Noctua NH-U12A närmare bestämt.
Funkar kanon till min 13700k

Visa signatur

ROG Strix Z790-E/Intel i7 13700K/Noctua NH-U12A Chromax/MSI RTX 4080 Suprim X/32GB Corsair vengeance 6200mhz/Lian Li 217/Seasonic Vertex 850/ Wobkey Crush80
Alienware AW3423DWF/Klipsch R-41PM/G-Pro X Superlight/Fiio FT1

Medlem

Vatten, så att luft kommer åt att kyla komponenterna runt processorn, vilket ju är betydligt svårare med en tornklump.

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Medlem

Fö så kyler väl alla med luft även om några går omvägen via vatten i mellan.

Visa signatur

Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060

Medlem

custom loop med en mo-ra med 3x3x140mm fläktar

Visa signatur

L-ARV: Ryzen R9 5950X, 64Gb@3600, 500Gb + 1Tb nvme, RX 9070 XT Red Devil, MO-RA 420 OS: Nobara
LAN-Burken: Ryzen R7 5600G, 16Gb@3200, RX 6800 XT, OS: Garuda
Kotten: PineBook Pro, OS: Manjaro_ARM
Macbook PRO 13 (2015) OS: Manjaro SWAY

Medlem
Skrivet av Tempel:

Fö så kyler väl alla med luft även om några går omvägen via vatten i mellan.

Vissa tar till och med omvägen genom koppar/aluminium

Medlem

Luft! Jag har aldrig kört vattenkylning. Har nosat på det några gånger, kikat online på jämförelser och plus/minus med det jämfört med luftkylning, men aldrig känt att det har varit värt det i slutändan.

Medlem

Jag körde den första generationens slutna vattenkylare när det började ta fart. Var någon Corsair-variant för många år sen. Den började läcka efter ett år och efter det blev jag avskrämd från vattenkylare och kört Noctua-kylare sen dess i många år. Nu senast när jag köpte ny dator så blev det en Arctic Liquid Freezer III 360, än så länge väldigt nöjd med den. Kört med den sedan slutet av Januari.

Visa signatur

AMD 9800X3D ▪ MSI B850 Tomahawk Max ▪ Corsair 32GB 6000MT/s CL28 ▪ Palit 4070 Ti ▪ 1TB SSD 970 Evo+ ▪ Dark Power 13 1000W ▪ FD Define North XL ▪ Aorus AD27QD + LG 27GL850

Medlem

Fast egentligen så är det väl luftkylning i båda alternativen? Vattnet är ju bara till för att flytta energin till radiatorn och därmed även medge större radiator eftersom den kan placeras mer strategiskt i chassit.

Visa signatur

"Trying is the first step to failure." - Homer Simpson

Medlem

AIO på cpu. Tycker det är simplare och man behöver inte tänka på att ha ett stort torn som tar massa plats (om det ens får plats) .
Tycker också det ser mer estetiskt fint ut

Medlem

Arctic freezer III 360. Jämförbar med andra 360/420 radiatorer.
Den gör sitt jobb väldigt väl och även om jag tidigare har haft både luft och vatten har jag inga preferenser mer än att det ska få plats i chassit. Oftast har det varit svårt att få större luftkylare att passa ihop med RAM och moderkort vilket lett till AIO.

Sen kör jag FanControl som styr alla fläktar och pump så det går fint.
Pumpen kör alltid 100%.

Visa signatur

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Medlem
Skrivet av Ford Prefect:

Fast egentligen så är det väl luftkylning i båda alternativen? Vattnet är ju bara till för att flytta energin till radiatorn och därmed även medge större radiator eftersom den kan placeras mer strategiskt i chassit.

Och kärnkraft är bara ångkraft.

Visa signatur

GeForce 3 > 9800 Pro > X800 > 7800 GTX > 8800 GT > 4870 CF > 6870 CF > 280X > 390 > Vega 56 > 6700 XT

Medlem
Skrivet av Boomerino:

Och kärnkraft är bara ångkraft.

Touché!

Visa signatur

MPG X870E CARBON WIFI | 9950X3D | 3080 Ti TUF OC | 48GB DDR5 8000MHz | 2x 990 Pro 2TB | 3x Red Pro 10 TB @ raid0 | OLED42C2 + 2x U3014

Medlem

Både. Eller alla fyra Xd

Medlem

Jag gick tillbaka till luft i min nya dator bara for att jag köpte en Noctua DH-D15 G2 på nån Inet-grej, men i ITX-bygget var det lite svårt att hitta något som fungerar som inte är en AIO. Enda fördelen med luft är väl att inte oroa sig för pumphaveri och/eller läckage.

Stationär.

Stationär.

Medlem
Skrivet av Fenrisulvfan:

Vatten, så att luft kommer åt att kyla komponenterna runt processorn, vilket ju är betydligt svårare med en tornklump.

Normalt brukar fläktarna på en tornkylare bidra med mer luftflöde över moderkortet. Luft behöver inte direkt mycket utrymme för att "komma åt". Har du något som backar upp att vattenkylare är bättre för detta?

Medlem
Skrivet av Boomerino:

Och kärnkraft är bara ångkraft.

Ja, eller att kärnkraft är stjärnkraft - även om det är en död stjärna som bidragit till bränslet.

Visa signatur

"Trying is the first step to failure." - Homer Simpson

Medlem

Luft sen en incident där hela datorn dog pga läckande AIO

Visa signatur

MB Gigabyte X570 I AORUS PRO RAM Corsair 16GB DDR4 3200MHz CL16 SSD Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB CPU Ryzen 5 3600 GPU ASUS GeForce GTX 1660 Ti Chassi FD Node 202

Medlem

Saknas en knapp för flytande metall.

Medlem
Skrivet av DevilsDad:

Normalt brukar fläktarna på en tornkylare bidra med mer luftflöde över moderkortet. Luft behöver inte direkt mycket utrymme för att "komma åt". Har du något som backar upp att vattenkylare är bättre för detta?

Jag körde en Noctua NH-D15 på ena burken med 5800x tidigare.
Bytte till en Artic Freezer 2 360 och fick lägre CPU temp, men framför allt så sänktes GPU-tempen märkbart under load (vi pratar minst 5C).
Precis som @Fenrisulvfan skriver så kyls övriga komponenter bättre när det blir luftigare kring MB.

Inget jag hade räknat med alls, men en positiv bieffekt.

Visa signatur

5800X@original ;)
3600XT@4600Mhz
E6600@3.42Ghz
Duron 600@1378Mhz

Medlem

Luft. Litar inte på AIO-vattenkylare.

Medlem

AIO. Fractal Design Celsius S24 för att vara exakt, den har rullat på i 7 år nu. Helt sjukt.

Visa signatur

🡇

• 5800x3D • RTX 3060 •

Medlem

Luft, en 15 år gammal Noctua kyler min i5 14600k utan problem , lite till min förvåning också.

Visa signatur

ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave

Medlem

Custom loop för cpu/gpu.

Skrivet av Phiphler:

Saknas en knapp för flytande metall.

Det är ju dock inte relevant för frågan.

