Nvidia 3090 Founders Edition - Komplett med låda och tillbehör

Säljer ett NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition då polaren bytte ut sitt med ett 9070 XT.

Förbeställt direkt från NVIDIA vid release och har sedan dess använts sparsamt (ingen mining, mestadels lättare användning då ägaren inte varit hemma ofta).

Ingår:

RTX 3090 Founders Edition

Originalkartong

Original 12-pin → 2×8-pin adapter

Skick:

Kortet fungerar felfritt, fläktar och kylning i bra skick.

Inga coil whine-problem eller andra konstigheter.

Alltid kört i välventilerat chassi.

Finns i Sandsjöfors, Nässjö kommun.

Kan skickas via PostNord/DB Schenker

Läs hela annonsen här