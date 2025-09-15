OLED-skärm på DDR5-minne visar hastighet och temperatur

Skrivet av Pepsin: Fast minnena behöver någon form av mikrokontroller med eget minne, firmware o.s.v. för att driva skärmen och hämta in data o.s.v. så om denna är överdimensionerad för ändamålet kan det mycket väl gå att få in Doom på den. Gå till inlägget

Fair frågeställning, men misstänker att det blir utmanande på gränsen till omöjligt. Någon som ställde frågan kring en OLED-display på tangentbord.

Inte *totalt* omöjligt att de har tagit till en överdimensionerad lösning så att det går. Vill dock minnas att display drivers är tämligen simpla (just för att vara billiga, de behöver inte direkt överdimensioneras), annars hade du ju kunnat "köra doom" på vilken monitor som helst. ^^

Frågan är väl hur displayen plockar in mätvärden o.s.v., kan ju skickas fram och tillbaka över nån simpel I2C-anslutning (typ sideloading med SPD eller övrig basic info som ström/PMIC eller temperaturer, länken nedan innehåller jäkla massa info), och att då värddatorn (och/eller minnesmodulen i sig, med inbyggda tempsensorer och hastighetsdetektering nu med DDR5) löser så gott som allt praktiskt (datahanteringen) och displayen (plus driver) på minnesmodulen i praktiken bara renderar.

Finns en del som gräver ner sig rejält i hur kommunikationen med DDR5-moduler ser ut, alldeles för lång och kompakt läsning för att jag ska grotta ner mig i nu, men det är intressant!