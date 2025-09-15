Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
OLED-skärm på DDR5-minne visar hastighet och temperatur
Modda1337
Medlem
●
Visa signatur
RTX 5070 TI Asus Rog Strix OC|12th i7 12700KF 4.70GHZ OC|32GB RAM|1 NVME SSD 2 Sata SSD.
Lian Li Fans| Corsair AIO|PSU ASUS ROG Strix 1000W Platinum.
Wooting 80he Keyboard|Steelseries Pro Superlight.
Broder Truck
Medlem ★
●
FYAD
Medlem
●
SliNaN
Medlem
●
Zaakie
Medlem
●
Senast redigerat fel stav
Visa signatur
[I9 13900k] [ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO][ASUS TUF 4090][Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5600MHz 32GB] [Intel SSD][Sennheiser HD700]
mewrtar123
Medlem
●
LeVvE
Medlem ★
●
Panthro
Medlem ★
●
GizmoTheGreen
Medlem ★
●
Visa signatur
Xeon E5450@3.2ghz
9800GTX+
marcusOCZ
Medlem ★
●
Visa signatur
14900KF--Apex Encore--RTX 4090--G.Skill 2x24GB DDR5-8000--Dynamic Evo XL
12900K--Asrock Z790i--2X16GB DDR5 6000
Ljud: Lewitt Connect 6--Shure SM7B
Myllerman
Medlem ★
●
Pettson88
Medlem ★
●
Pepsin
Medlem ★
●
Visa signatur
Phanteks XT Pro Silent | Phanteks PH-TC14PE | Seasonic Core GX V2 850W | Asus Prime X370 Pro | Ryzen 9 5950X | Corsair 32GB 3600 MT/s | ASRock RX 9070 XT Steel Legend 16GB | WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB
Pettson88
Medlem ★
●
Senast redigerat
jonaz_81a
Medlem ★
●
Rosenvik
Redaktion
Teknikredaktör ★
●
SuperNova
Medlem ★
●
Barsk66
Medlem ★
●
perost
Medlem ★
●
Raymond
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: 5800X3D| Mobo: AORUS X570|Minne: 32GB Corsair Vengeance PRO 4000Mhz|GPU: Asus Prime 9070 XT OC |Chassi: FD Define C |SSD: Samsung 970 EVO 4TB, 2xSamsung 970 EVO 1TB|PSU: Corsair 850W
Mus: Razer Basilisk|Tangentbord: Corsair K70|Skärm: LG27GP850
evil penguin
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304
Siimuliize
Medlem ★
●
Visa signatur
mc68000
Medlem ★
●