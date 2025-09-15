Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

OLED-skärm på DDR5-minne visar hastighet och temperatur

Melding Plague

OLED-skärm på DDR5-minne visar hastighet och temperatur

V-Colors skärmförsedda primärminne visar nödvändig information.

Läs hela artikeln här

Medlem

Årets gimmick, en skärm man aldrig kommer kunna titta på.

Medlem

Ja du, ont i nacken får man om man ska checka tempsen på dessa

Medlem

#värt

Medlem

Funderade först på vad som inte fick detta att gå ihop.
Insåg till slut, att om skärmen i sig inte lyser i samma färg som minnena i övrigt kommer det se lite dumt ut med en statisk vit färg i bygget.
..om den ens är upplyst?

Medlem

Skärmar på RAM kanske borde läggas på lager till CAMM2 moduler finns tillgängliga? Alternativt kan ju detta vara en bra ursäkt för att installera en backspegel i datorn.

Medlem

Undra om det går spela Doom på dem?

Medlem
Skrivet av dlq84:

Årets gimmick, en skärm man aldrig kommer kunna titta på.

Är väl inga problem, bara att plocka ut dem en efter en för att se tempsen xD.

I bland går det inte som man tänks sig haha, sjukaste är att ingen har sagt stop

Medlem

Hoppas verkligen att skärmarna har 8k stöd och 250hz uppdateringsfrekvens, annars blir det inget köp.

Medlem
Skrivet av SliNaN:

Undra om det går spela Doom på dem?

Äntligen ett användningsområde!

Skämt-å-sido. Överklockare som har detta på en testrigg kanske tycker detta är nice?

Medlem

Har OLED skärm på undersidan av min mus, undrar vilken som är mest värdelös.

Medlem
Skrivet av SliNaN:

Undra om det går spela Doom på dem?

Haha detta var min först tanke med

Eller touch knappar med hur många MT dom ska köras och i 9000MT+så hör man Vegas röst skrika IT'S OVER 9000.

Medlem

Kan ju funka om man bygger en diy APU steambox med am5 socket och bygger så moderkortet är liggande. annars rätt värdelöst.
men vi har ju skärmar på fläktars nav nu så...

Medlem

Inte helt rättivst med att säga att det är värdelöst?
Finns ju delvis öppna byggen där den är fullt synlig. Men även ATX med stora fönster. Sedan är det bara en fråga om tycke ifall man känner att man vill ha det?
Jag uppmuntrar det i vilket fall. Kul med udda produkter=)

Medlem

Synd. Har tre ramslottar där den tredje hushåller 2 m.2 moduler och den är större än ramflänsarna.

Årets mest idiotiska sak.

Medlem

Hade man sett den här nyheten 5år sedan skulle man nog kollat om det inte var 1a-April iaf!
Tycker vissa byggen kan vara snygga med skärmar men att sätta skärm på minnen trodde jag inte skulle bli en grej.

Medlem
Skrivet av SliNaN:

Undra om det går spela Doom på dem?

Skrivet av dlq84:

Äntligen ett användningsområde!

Skämt-å-sido. Överklockare som har detta på en testrigg kanske tycker detta är nice?

Skrivet av Panthro:

Haha detta var min först tanke med

Eller touch knappar med hur många MT dom ska köras och i 9000MT+så hör man Vegas röst skrika IT'S OVER 9000.
https://media.tenor.com/9R-wyTLPEF8AAAAM/its-over-9000-meme.gif

Är bara en display, så "can it run Doom" fungerar ju inte riktigt.
Att rendera Doom är en sak, att faktiskt driva det en annan. ^^

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Är ju bara en display, så "can it run Doom" fungerar ju inte riktigt.
Att rendera Doom är en sak, faktiskt driva det en annan. ^^

Gå till inlägget

Fast minnena behöver någon form av mikrokontroller med eget minne, firmware o.s.v. för att driva skärmen och hämta in data o.s.v. så om denna är överdimensionerad för ändamålet kan det mycket väl gå att få in Doom på den.

Medlem
Skrivet av Pepsin:

Fast minnena behöver någon form av mikrokontroller med eget minne, firmware o.s.v. för att driva skärmen och hämta in data o.s.v. så om denna är överdimensionerad för ändamålet kan det mycket väl gå att få in Doom på den.

Fair frågeställning, men misstänker att det blir utmanande på gränsen till omöjligt. Någon som ställde frågan kring en OLED-display på tangentbord.

Inte *totalt* omöjligt att de har tagit till en överdimensionerad lösning så att det går. Vill dock minnas att display drivers är tämligen simpla (just för att vara billiga, de behöver inte direkt överdimensioneras), annars hade du ju kunnat "köra doom" på vilken monitor som helst. ^^

Frågan är väl hur displayen plockar in mätvärden o.s.v., kan ju skickas fram och tillbaka över nån simpel I2C-anslutning (typ sideloading med SPD eller övrig basic info som ström/PMIC eller temperaturer, länken nedan innehåller jäkla massa info), och att då värddatorn (och/eller minnesmodulen i sig, med inbyggda tempsensorer och hastighetsdetektering nu med DDR5) löser så gott som allt praktiskt (datahanteringen) och displayen (plus driver) på minnesmodulen i praktiken bara renderar.

Finns en del som gräver ner sig rejält i hur kommunikationen med DDR5-moduler ser ut, alldeles för lång och kompakt läsning för att jag ska grotta ner mig i nu, men det är intressant!

Medlem

Årets julklapp?

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av Tazok:

Funderade först på vad som inte fick detta att gå ihop.
Insåg till slut, att om skärmen i sig inte lyser i samma färg som minnena i övrigt kommer det se lite dumt ut med en statisk vit färg i bygget.
..om den ens är upplyst?

Jo, man borde kunna invertera färgschemat med svarta minnen. Om det nu är intressant att införskaffa.

Medlem

Hur länge tills det bränns in?

Finns det någon som helst fördel med att välja OLED framför någon annan teknik? Om det nu bara visar text? Eller valdes OLED bara för att det är som är på gång?

Medlem

AIO dator med en modul på varje sida så man får den där klassiska "högtalare monterad på varsin sida av CRTn".

Medlem

Synd att skärmarna göms under min Noctua DH15 CPU-fläkt. Annars hade jag definitivt köpt dessa! Jorå visst asså!

Medlem
Skrivet av filbunke:

Hur länge tills det bränns in?

Finns det någon som helst fördel med att välja OLED framför någon annan teknik? Om det nu bara visar text? Eller valdes OLED bara för att det är som är på gång?

Små OLED-skärmar är billiga och enkla att integrera eftersom de inte behöver någon extra ljuskälla, så det är rätt vanligt med OLED för såna här tillämpningar nu.

Medlem

Varför inte bara ha en större skärm i eller på utsidan av chassit som man själv kan styra vad som ska visas.. lär bli betydligt billigare och enklare.

En skärm på minnet, en på pumpen, en på graffekortet, en på psu.. jadu vad mer. Man är helt enkelt inte målgruppen.

Medlem
Skrivet av Raymond:

Varför inte bara ha en större skärm i eller på utsidan av chassit som man själv kan styra vad som ska visas.. lär bli betydligt billigare och enklare.

Gå till inlägget

Ja, det du säger är helt rationellt och rimligt sett till funktion. Priset lär väl bero på vad det är för lösning man nu jämför med.

Skrivet av Raymond:

En skärm på minnet, en på pumpen, en på graffekortet, en på psu.. jadu vad mer. Man är helt enkelt inte målgruppen.

Gå till inlägget

Det här är väl mer att varje komponenttillverkare ser sin chans att stoppa dit en gimmick och höja priset.

Medlem
Skrivet av perost:

Små OLED-skärmar är billiga och enkla att integrera eftersom de inte behöver någon extra ljuskälla, så det är rätt vanligt med OLED för såna här tillämpningar nu.

tack

Medlem

Om oled är onödigt någonstans i en dator så är det på minnet.

Medlem

Snart kommer en dator att ha flera processorer än det finns delar i bygget. Klart grabben ska ha en processor i chassit!
PS. Glöm inte att uppdatera firmware på minnesstickan!

