Dator/muspekare fryser (även krash som leder till omstart av dator)

Hej! Jag uppgradera nyligen till absolut senaste bios-version (har ett asus rog strix b650e-f wifi moderkort) och nu när jag bara scrollar i menyer i t.ex Steam så fryser musen och kanske även hela peogrammet 🤔 även när jag scrollar runt på olika hemsidor 😴 det är inget problem väl inne i ett spel.. nu idag blev det 3 såna lagg på kort tid följt av en reboot av datorn :/ har ett rx 9070 xt kort och efter rebooten så blev alla settings återställda osv.. tänker om gpun inte gillar nya bios-versionen? Hoppas på någon enkel fix då jag inte kan återställa till gamla biosen

Edit. Jag ändrade core performance boost till auto istället för enabled 🤔 än så länge så fungerar det! Märkligt! Vad är logiken i det? Om inte felet nu kommer tillbaka snart