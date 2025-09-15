Forum Spel Spelkonsoler och konsolspel Tråd

Kan ett Xbox One X konkurrera med min dator?

Jag har ett gammalt Xbox One liggande som jag inte använt på 4-5 år och jag är sugen på att köpa ett Xbox One X istället och spela i 4K. Men skulle det vara någon idé jämfört med att spela i 4K på min dator (specs i signatur) eller bör jag bara sälja bort alla mina Xbox One spel och inte ens fundera på att köpa ett One X?

Jag fattar att datorn är bättre, men är skillnaden enorm eller inte så mycket?

STATIONÄRA: NZXT H7 Flow 2024 | MSI B550 TOMAHAWK MAX | AMD Ryzen 7 5700X + Noctua DH-15 | Gainward RTX 3090 Phoenix 24GB | 64GB Kingston HyperX Fury 3200MHz | Be Quiet! Straight Power 12 1000W 80+ Platinum | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | 43" Philips The One 43PUS8949 4K/144MHz | Logitech G703 | Logitech MX Keys S | HyperX Cloud III Wireless

LAPTOPEN: Lenovo LOQ 15APH8 | AMD Ryzen 7 7840HS | RTX 4060 8GB | 2x8GB Samsung 5600MHz | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | Logitech G703

Det kommer vara en enorm skillnad i vad du kan få ut för grafisk kvalitet och fps.
Om du kommer märka av det är en helt annan fråga dock. Vissa är nöjda med 30fps med adaptiv uppskalning medan andra skyr det som pesten.

Nästa xbox-generation lär väl inte vara så långt bort?

