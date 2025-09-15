K: 27" IPS

Robban75
Aorus X570 Elite | Ryzen 9 3900X | Vengence LPX DDR4 32 GB |
RTX 3090 Aorus Xtreme | Corsair RM1000x | Corsair 4000D Airflow | M2-1 1 TB - M2-2 500 GB | Samsung C49HG90
Hej,
Söker en 27" IPS skärm. Inga större krav mer än att den givetvis ska fungera. Kan tänka mig ev gå upp lite i storlek om det är vad du har.
Skriv modell, pris och skick så kan vi ta det därifrån.
Mvh,
Robin
Ny oöppnad MSI G274F med kvitto, 1300kr
