färdigbyggda datorer. ny på forumet

https://tns-gaming.se/produkt/denver-speldator-rtx-5060-ti-ry...

https://sharkgaming.se/max-bite-bloodlust

https://www.maxgaming.se/sv/stationara-datorer/shark-maelstro...

prisvärt? har en budget på 10/12k

skulle nån rekommendera dessa för video edit/gaming som league of legends?.

eller ska man satsa på eget bygg på inet? ganska okunnig.