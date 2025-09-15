färdigbyggda datorer. ny på forumet

kevine1
Senast redigerat pris frågan
https://tns-gaming.se/produkt/denver-speldator-rtx-5060-ti-ry...
https://sharkgaming.se/max-bite-bloodlust
https://www.maxgaming.se/sv/stationara-datorer/shark-maelstro...
prisvärt? har en budget på 10/12k
skulle nån rekommendera dessa för video edit/gaming som league of legends?.
eller ska man satsa på eget bygg på inet? ganska okunnig.
jo har funderat på det, aldrig byggt men många säger att det inte ska vara så svårt.
gjorde ett bygge på inet men går över min budget
https://www.inet.se/datorbygge/b1703556/kk34
