färdigbyggda datorer. ny på forumet

färdigbyggda datorer. ny på forumet

https://tns-gaming.se/produkt/denver-speldator-rtx-5060-ti-ry...
https://sharkgaming.se/max-bite-bloodlust
https://www.maxgaming.se/sv/stationara-datorer/shark-maelstro...
prisvärt? har en budget på 10/12k
skulle nån rekommendera dessa för video edit/gaming som league of legends?.
eller ska man satsa på eget bygg på inet? ganska okunnig.

Kan du tänka dig att bygga själv? Då hade jag kikat på något i denna stil.

jo har funderat på det, aldrig byggt men många säger att det inte ska vara så svårt.
gjorde ett bygge på inet men går över min budget

https://www.inet.se/datorbygge/b1703556/kk34

