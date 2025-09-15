Köpråd ny gamingdator

Hej,

Jag är i behov av att uppdatera min dator och undrade om någon lite mer kunnig kunde hjälpa mig med vilka delar jag skall köpa. Datorn skall användas till både spelande och utveckling av spel så vill gärna ha en hyffsat robust dator. All hjälp uppskattas så jag själv inte har koll på vilka komponenter som passar bäst.

Om det spelar roll så har jag en 32" samsung odyssey g5.