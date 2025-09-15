Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

AMD marknadsför Ryzen X3D-processorer med 1 000 FPS

Melding Plague

AMD marknadsför Ryzen X3D-processorer med 1 000 FPS

I en presentation trycker AMD på att deras Ryzen-processorer med 3D V-Cache är de bästa för e-sport.

Läs hela artikeln här

Medlem

Bara 1000 FPS?? Fan va AMD ljuger! Jag slog rekord på 1337 FPS i Counter-Strike 1.6 nästa vecka!

Black smoke doesnt mean engines broke #diesel

Medlem

Istället för att slänga ut pengar på en massa reklam, borde AMD sänka priserna på sina produkter. Processorerna kommer sälja sig själv om "vanligt" folk har råd att köpa de.

Medlem

Haha, helt rätt, nu kokar fejk FPS-soppan äntligen över
Så vi kan övergå till att mäta latens istället.

Medlem

1000 fps i vad tetris?

Medlem

Då måste man krympa ner upplösningen riktigt rejält så att det blir möjligt/CPU bundet.

