EVGA SuperNOVA 1300 G2 / Arctic Liquid Freezer II 280

Hallå,

Jag har alldeles för mycket teknikbråte som ligger och tar plats, så därför måste jag göra mig av med detta nu.

EVGA SuperNOVA 1300W G2. Har använts utan några bekymmer fram tills i våras. Det negativa: Kvitto, kartong och vissa kablar saknas (skyller på exet då hon tog hus och hem vid separationen) vilket innebär att det endast är följande som ingår:

1 x MB (24-pin)

1 x CPU

2 x VGA (Grafikkort)

1 x Ström

Det räckte för mitt behov, men vill man utöka så får man köpa kit med kablar. Två Noctua-inspirerade sleeve-kablar kan medfölja om så önskas. Köpta här på forumet för några år sedan av en tjej som tillverkade dem. En för MB och en för CPU.

__________________________________

Arctic Liquid Freezer II 280 - Användes också fram tills i våras. Kördes ihop med min 10900K (LGA 1200) utan bekymmer. Fick denna utbytt på garantin då den första surrade från motorn. Denna har inte haft det problemet.

Det negativa: Är osäker på om alla skruvarna är med, då även kartongen saknas för denna. Jag tror allt finns med, men förbehåller mig för att det inte är så. Se bild för det som ingår och jämför gärna!

Förväntar mig inga drömpriser utan vill bara bli av med allt inom rimlig tid. Kan skickas mot fraktkostnad ,och då väl emballerat.

Hör av er vid frågor!

Allt gott!

