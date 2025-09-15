Forum Datorkomponenter Chassin och nätaggregat Tråd

Chassifläktar till Mega-NAS i FD Define 7 XL?

1
Medlem

Chassifläktar till Mega-NAS i FD Define 7 XL?

Hej!

Håller på och bygger en NAS för 16 diskar i ett FD Define 7 XL chassi och tänkte ha 4st 120mm-fläktar i fronten för att kyla diskarna. Längst ner i chassit är det dessutom 2st diskar närmast fronten och sen 2st till bakom dessa.

Tips på fläktar som skyfflar bra med luft men ändå är tysta? 🤔

ASUS Rampage V Extreme, Intel Core i7-5960X(@4.3GHz), Corsair Vengeance 4x8GB 3200C17, Corsair 1000HX, ASUS RTX3080Ti STRIX OC, Intel 750 800GB SSD, Intel 730 256GB SSD x2 RAID-0

Medlem

Röstar alltid på Noctua fläktar, som också kommer med low-noise adapter, lång garanti osv. Men dyra är dom ju :>

