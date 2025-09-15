Chassifläktar till Mega-NAS i FD Define 7 XL?

Hej!

Håller på och bygger en NAS för 16 diskar i ett FD Define 7 XL chassi och tänkte ha 4st 120mm-fläktar i fronten för att kyla diskarna. Längst ner i chassit är det dessutom 2st diskar närmast fronten och sen 2st till bakom dessa.

Tips på fläktar som skyfflar bra med luft men ändå är tysta? 🤔