Lenovo ThinkPad Yoga 260, extern 256gb nvme ssd + skänkes

babobafet
Medlem
●
Visa signatur
Ryzen 5 1600 @ 3.8, GTX 1060, 16GB RAM
Hej!
Säljer här en Yoga 260 där tanken var att jag skulle renovera den.
8gb RAM, 240gb nvme och i3 processor. 12.5 tums ips skärm.
Batteriet är dött, men datorn fungerar som den ska. Den har en del repor och märken, inga pixelfel på Touchskärmen. En del märken är nog väldigt stubborn fläckar, men jag tänker att någon annan får möjlighet att renovera denna.
Medföljer köpet gör en lenovo usb-c laddare och en adapter till slimtip.
500 + frakt.
Extern nvme ssd 256gb, inget märkvärdigt. Fungerar utmärkt
200 + frakt
Skänkes: företräde ges om något ovan köps.
1x xbox 360 handkontroll
1x ps3 handkontroll
1x ASUS GT740 grafikkort.
Jag säljer till vem jag vill osv.
Önskar er en trevlig kväll!
Ryzen 5 1600 @ 3.8, GTX 1060, 16GB RAM
Om det är en original PS3 kontroll i ok skick så köper gärna externa ssd'n och kontrollerna för 200kr plus frakt
FD Meshify C -|- X570 AORUS ELITE -|- Ryzen 7 3700X -|- FD Celsius S24 -|- Crucial Ballistix Sport 32GB -|- Radeon RX 570 -|- WD Black SN750 1TB
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.