Lenovo ThinkPad Yoga 260, extern 256gb nvme ssd + skänkes

Hej!

Säljer här en Yoga 260 där tanken var att jag skulle renovera den.

8gb RAM, 240gb nvme och i3 processor. 12.5 tums ips skärm.

Batteriet är dött, men datorn fungerar som den ska. Den har en del repor och märken, inga pixelfel på Touchskärmen. En del märken är nog väldigt stubborn fläckar, men jag tänker att någon annan får möjlighet att renovera denna.

Medföljer köpet gör en lenovo usb-c laddare och en adapter till slimtip.

500 + frakt.

Extern nvme ssd 256gb, inget märkvärdigt. Fungerar utmärkt

200 + frakt

Skänkes: företräde ges om något ovan köps.

1x xbox 360 handkontroll

1x ps3 handkontroll

1x ASUS GT740 grafikkort.

Jag säljer till vem jag vill osv.

Önskar er en trevlig kväll!

Läs hela annonsen här