Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Lenovo ThinkPad Yoga 260, extern 256gb nvme ssd + skänkes

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Lenovo ThinkPad Yoga 260, extern 256gb nvme ssd + skänkes

Hej!
Säljer här en Yoga 260 där tanken var att jag skulle renovera den.
8gb RAM, 240gb nvme och i3 processor. 12.5 tums ips skärm.
Batteriet är dött, men datorn fungerar som den ska. Den har en del repor och märken, inga pixelfel på Touchskärmen. En del märken är nog väldigt stubborn fläckar, men jag tänker att någon annan får möjlighet att renovera denna.
Medföljer köpet gör en lenovo usb-c laddare och en adapter till slimtip.
500 + frakt.

Extern nvme ssd 256gb, inget märkvärdigt. Fungerar utmärkt
200 + frakt

Skänkes: företräde ges om något ovan köps.
1x xbox 360 handkontroll
1x ps3 handkontroll
1x ASUS GT740 grafikkort.

Jag säljer till vem jag vill osv.
Önskar er en trevlig kväll!

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Ryzen 5 1600 @ 3.8, GTX 1060, 16GB RAM

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Expertgissare

Om det är en original PS3 kontroll i ok skick så köper gärna externa ssd'n och kontrollerna för 200kr plus frakt

Visa signatur

FD Meshify C -|- X570 AORUS ELITE -|- Ryzen 7 3700X -|- FD Celsius S24 -|- Crucial Ballistix Sport 32GB -|- Radeon RX 570 -|- WD Black SN750 1TB

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar