Laptops från HP och ASUS

Laptops från HP och ASUS

Rensar lite inför en flytt och har två äldre laptops från HP och ASUS som bara samlar damm.

HP ProBook 640 G1 från 2014. Från början min skoldator från gymnasiet, som på senare år sporadiskt har plockats fram som värd för lite Minecraft/Valheim-servrar.
CPU: Intel i5-2400M, 4 kärnor
Ram: 8GB
Disk: 120GB
OS: Inget, jag har blåst disken.
Portar: Ethernet, 4 USB-A, Displayport, VGA, 3.5mm combo, CD/DVD-läsare
Prisidé: 300kr

ASUS Vivobook F505Z köpt 2019. Sambons gamla laptop som legat oanvänd i 3+ år.
CPU: Ryzen 5 2500u, 4 kärnor 8 trådar
Ram: 6GB
Disk: 256GB
OS: Windows 10
Portar: Ethernet, HDMI, 3 USB-A, 1 USB-C, SD-kortläsare, 3.5mm combo
Prisidé: 500kr

Laddare finns kvar och ingår till båda.

Tar bud på enskilda eller båda här i tråden. Kan fraktas, men hämtning föredras.

Asus Vivobook 400kr + f

Nytt bud: 500 kr Asus Vivobook + frakt
Asus Vivobook 500 kr hämtas på plats.

