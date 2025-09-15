Hej.

Tänkt köpa mig en ny dator. Det var länge sedan sist och känner att jag har noll koll på marknaden.

Jag har alltid vänt mig till Inet vid tidigare köp och det lutar åt det även denna gång.

https://www.inet.se/produkt/d100081/taurus-pro-gaming-rx-9060...

Någon som har några tankar kring den här datorn eller kanske rent av tycker att man kan få mer dator

för pengarna någon annanstans?

I första hand är det en speldator jag är ute efter. Inget speciellt spel för tillfället.