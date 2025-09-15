Hej,

Säljer en Asus RT-AC3200 med tillhörande 6st antenner och 1st strömadapter.

Kvitto saknas

Routern är rätt så kompetent för sin ålder och fungerar perfekt.

Den är laddad med senaste firmware-/ säkerhetsuppdateringen och fabriksåterställd.

Kosmetiska skador finns på antenner då min katt gillat att tugga på dom någon gång i tiden omfattning av skadorna syns på bilderna

Specifikationer:

- 3-band (2.4 GHz + dubbla 5 GHz)

- 802.11AC / WiFi 5

- Dual-core CPU

- 1x WAN port

- 4x Gigabit LAN portar

- 1x USB port

Rätt mäktig router med flera funktioner, man kan tex köra OpenVPN eller Dynamisk DNS.

Finns i Örebro

Dock saknas originalkartongen vilket innebär en högre risk om den ska fraktas

Läs hela annonsen här