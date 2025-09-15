Pontooz
Hej,
Säljer en Asus RT-AC3200 med tillhörande 6st antenner och 1st strömadapter.
Kvitto saknas
Routern är rätt så kompetent för sin ålder och fungerar perfekt.
Den är laddad med senaste firmware-/ säkerhetsuppdateringen och fabriksåterställd.
Kosmetiska skador finns på antenner då min katt gillat att tugga på dom någon gång i tiden omfattning av skadorna syns på bilderna
Specifikationer:
- 3-band (2.4 GHz + dubbla 5 GHz)
- 802.11AC / WiFi 5
- Dual-core CPU
- 1x WAN port
- 4x Gigabit LAN portar
- 1x USB port
Rätt mäktig router med flera funktioner, man kan tex köra OpenVPN eller Dynamisk DNS.
Finns i Örebro
Dock saknas originalkartongen vilket innebär en högre risk om den ska fraktas
