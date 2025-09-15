Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

MSI 4060 Gaming X 8gb

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

MSI 4060 Gaming X 8gb

Säljes då jag uppgraderat. Har aldrig överklockat eller dyligt.

Kan hämtas i Örebro eller skickas i antistatisk påse + kartong. Köparen betalar frakten.

Inköpt 2023–11-23 på Inet, kvitto finns.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

GPU: ASUS TUF 9070 XT CPU: Ryzen 7800X3D Kylare: BeQuiet Pure Rock 2 Svart
MOB: Asus TUF B650-E RAM: Kingston DDR5 32GB 6000MHz CL30
Case: Corsair 4000D PSU: Corsair RM750x

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Man kan köpa ett 5060 8GB nytt, för 300kr mer än det där kortet.

Visa signatur

It’s more fun to compute.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar