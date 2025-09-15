MSI 4060 Gaming X 8gb

nikkepersson
Medlem
●
Visa signatur
GPU: ASUS TUF 9070 XT CPU: Ryzen 7800X3D Kylare: BeQuiet Pure Rock 2 Svart
MOB: Asus TUF B650-E RAM: Kingston DDR5 32GB 6000MHz CL30
Case: Corsair 4000D PSU: Corsair RM750x
Säljes då jag uppgraderat. Har aldrig överklockat eller dyligt.
Kan hämtas i Örebro eller skickas i antistatisk påse + kartong. Köparen betalar frakten.
Inköpt 2023–11-23 på Inet, kvitto finns.
GPU: ASUS TUF 9070 XT CPU: Ryzen 7800X3D Kylare: BeQuiet Pure Rock 2 Svart
MOB: Asus TUF B650-E RAM: Kingston DDR5 32GB 6000MHz CL30
Case: Corsair 4000D PSU: Corsair RM750x
Man kan köpa ett 5060 8GB nytt, för 300kr mer än det där kortet.
It’s more fun to compute.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.