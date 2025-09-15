Samsung Odessy 27" G7 VA-panel 1440p 240Hz

R3FL3XY20
Medlem
●
Säljer då jag tänkt att uppgradera till en oled monitor.
Panelen är i toppskick och fungerar utan problem. Meny knappen har börjat få lite spunk och kan under längre perioder välja att inte göra det den ska. Går dock att starta skärmen utan problem men kan vara lite svårt att ändra inställningar, är dock redan färgkalibrerad. Går säkert att fixa om man orkar mecka lite.
Kan säkert trolla fram digitalt kvitto om det efterfrågas. Saknar orginal kartog tyvärr och föredrar därmed avhämtning.
INFO:
240Hz
RES: 1440p
Panel: VA
HDR600
27" tum
Länk:
https://www.samsung.com/se/monitors/gaming/odyssey-g7-27-inch...
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.