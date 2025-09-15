Samsung Odessy 27" G7 VA-panel 1440p 240Hz Curved

Säljer då jag tänkt att uppgradera till en oled monitor.

Panelen är i toppskick och fungerar utan problem. Meny knappen kan ibland få lite spunk men brukar lösa sig efter ett tag. Skärmen är även curved vilket kan vara bra att veta.

Kan säkert trolla fram digitalt kvitto om det efterfrågas. Saknar orginal kartog tyvärr och föredrar därmed avhämtning men kan skicka om det skulle behövas.

INFO:

240Hz

RES: 1440p

Panel: VA

HDR600

Curved 1000R

Länk:

https://www.samsung.com/se/monitors/gaming/odyssey-g7-27-inch...

