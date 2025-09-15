Samsung Odessy G7 VA-panel 1440p 240Hz

Säljer då jag tänkt att uppgradera till en oled monitor.

Panelen är i toppskick och fungerar utan problem. Meny knappen har börjat få lite spunk och kan under längre perioder välja att inte göra det den ska. Går dock att starta skärmen utan problem men kan vara lite svårt att ändra inställningar, är dock redan färgkalibrerad. Går säkert att fixa om man orkar mecka lite.

Kan säkert trolla fram digitalt kvitto om det efterfrågas. Saknar orginal kartog tyvärr och föredrar därmed avhämtning.

INFO:

240Hz

RES: 1440p

Panel: VA

HDR600

Länk:

https://www.samsung.com/se/monitors/gaming/odyssey-g7-27-inch...

