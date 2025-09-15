Spelnörd i ny lägenhet, dyrt stadsnät men mobilt 5G billigare, vad välja?

Hej, flyttar in i en ny lägenhet ganska snart men huset är tyvärr anslutet till GlobalConnect (Kumbro stadsnät), vilket innebär att oavsett leverantör jag väljer så är det något likt exemplet nedan.. Exempel nedan från Ownit, lägg till eller ta bort 10-20kr på varje alternativ så har man konkurrenternas pris.. för exakt samma tjänster.

100/100 - 549kr/mån

250/250 - 569kr/mån

500/500 - 579kr/mån

1000/1000 - 599kr/mån

Ser att min mobiloperatör Comviq har erbjudande för 329kr/mån för 5G och router ingår, med hastigheter mycket högre än vad jag får för 549kr i månaden, men med 24-mån bindningstid så klart.

Kan man leva på 5G när man spelar onlinespel typ Counter-Strike, och ibland tankar ner patcher på allt mellan 10 och 50GB? Är förtjust i Early Access-spel på Steam, och flera sådana spel patchar ju flertalet gånger i månaden.. Ibland onödigt stora patcher för att ändra lite text på något som blivit fel översatt.

Hjälp mig välja, går från inneboende som inte behövt tänka så mycket på sånt här mer än att pröjsa halva bredbandet.. till eget boende där jag nu får stå för allt själv..