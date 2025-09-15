Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Spelnörd i ny lägenhet, dyrt stadsnät men mobilt 5G billigare, vad välja?

Spelnörd i ny lägenhet, dyrt stadsnät men mobilt 5G billigare, vad välja?

Hej, flyttar in i en ny lägenhet ganska snart men huset är tyvärr anslutet till GlobalConnect (Kumbro stadsnät), vilket innebär att oavsett leverantör jag väljer så är det något likt exemplet nedan.. Exempel nedan från Ownit, lägg till eller ta bort 10-20kr på varje alternativ så har man konkurrenternas pris.. för exakt samma tjänster.

100/100 - 549kr/mån
250/250 - 569kr/mån
500/500 - 579kr/mån
1000/1000 - 599kr/mån

Ser att min mobiloperatör Comviq har erbjudande för 329kr/mån för 5G och router ingår, med hastigheter mycket högre än vad jag får för 549kr i månaden, men med 24-mån bindningstid så klart.

Kan man leva på 5G när man spelar onlinespel typ Counter-Strike, och ibland tankar ner patcher på allt mellan 10 och 50GB? Är förtjust i Early Access-spel på Steam, och flera sådana spel patchar ju flertalet gånger i månaden.. Ibland onödigt stora patcher för att ändra lite text på något som blivit fel översatt.

Hjälp mig välja, går från inneboende som inte behövt tänka så mycket på sånt här mer än att pröjsa halva bredbandet.. till eget boende där jag nu får stå för allt själv..

Intel inside ✔ Intel i5 14400F | Intel Arc B580 12GB Steel Legend OC | Corsair Vengeance LPX 32GB 3600MHz | Kingston KC3000 2TB NVME | Windows 11 + Fedora

bredbandsval har du kollar?

https://www.bredbandsval.se/

| Anonym filuppladdning: ? |

Medlem

Glöm 5G om du är en datornörd säger jag. Det är en billig hobby, även för 500 kr i månaden. Du kommer stöta på problem med 5G, om det är bandbredd för månaden eller disconnects, eller lagg, det återstår att se.

Medlem

Det är väl inte en seriös fråga? Klart man vill ha fiber och inte 5G för sitt hemnätverk.

i7 12700, 5080, 32gb - vrum vrum

Medlem

Beror på hur känslig du är och hur seriöst du spelar.

Tänk dock på att mobilt bredband är mycket mer "upptill" hastigheter än vad en kabelanslutning är, så att det på pappret är snabbare betyder inte att det är det i realiteten (det är ju mycket beroende på täckning och hur belastad masten du ansluter till är (vilket kan variera väldigt mycket vid olika tidpunkter)).

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Medlem

Skaffa inte 5G om du är en gamer. Du vill inte ha den latensen.

Medlem

Bara öppna plånboken x)

Medlem
Beror på hur känslig du är och hur seriöst du spelar.

Tänk dock på att mobilt bredband är mycket mer "upptill" hastigheter än vad en kabelanslutning är, så att det på pappret är snabbare betyder inte att det är det i realiteten (det är ju mycket beroende på täckning och hur belastad masten du ansluter till är (vilket kan variera väldigt mycket vid olika tidpunkter)).

Jag kör mest för att tänka på annat, inte tävlingsinriktat så sett, så om pingen råkar vara 20 eller 50 så är det inte ett så stort problem men om det går upp mot 100-150 om man sitter på en svensk server så är det nog inte så kul.. Det jag mest behöver är något snabbt nog för att ladda ner uppdateringar, sen om det tar 10 timmar över natten eller 2 timmar över dagen är inte så viktigt. Just belastning är något jag tänkt på med, bor i stad så är väl många som ska netflixa på kvällarna..

Intel inside ✔ Intel i5 14400F | Intel Arc B580 12GB Steel Legend OC | Corsair Vengeance LPX 32GB 3600MHz | Kingston KC3000 2TB NVME | Windows 11 + Fedora

