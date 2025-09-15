Ersättare till ett Asrock J4105M moderkort?

Jo då var det så här, mitt Asrock J4105M moderkort startar inte upp efter omstart, jag måste bryta strömmen helt och sedan starta upp datorn på nytt när jag återansluter strömmen. Då startar den, jag har redan en tråd om detta men.

Vad skulle ni rekommendera att ersätta detta krångelmoderkort med?

Jag har SO-DIMM DDR4 2x8 GB minnen som jag tänkt få flytta med.

Då detta är en dator som styr ett gäng stegmotorer och kameror så är det väldigt viktigt att den drar lite ström, särskilt vid vila även om datorn kommer att fortsatt vara på dygnet runt så får det inte komma så mycket värme från den.

1 eller gärna 2 RS-232 portar är absolut krav

Jag har hittat detta moderkort men finns det inget nyare?

https://www.gigabyte.com/Motherboard/N5105I-H-rev-10

En socklad CPU kan man förvisso ha men då är det svårt att ha riktigt låg TDP istället och jag gillar passiv kylning då det underlättar.

Datorn måste köra Windows 11

Budget max 2000 kr.

Vad skulle ni föreslå?