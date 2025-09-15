Hjälp mig bygga min första custom PC!

GAMBEX
Medlem
●
Tjenare Gambex här.
Har ägt min prebuilt nu i snart 5 år och känner att den inte riktigt räcker till längre. Kör just nu:
i7 11700F
RTX 3060ti 8gb
16gb DDR4 3200MHz
750w powersupply
Windows 11
I stora drag
Jag använder datorn mest till raw bild- och 4k videoredigering men även spel. Känner dock att datorn bottleneckar någonstans och funderar på att bygga en ny och ge över denna till min bror, då jag även vill byta till ett snyggare case och till ett nytt moderkort för fler USB utgångar.
Så jag söker köpråd! Budget är väl under 18k iallafall men ju billigare destu bättre!
Vill helst ha minst 32gb ram för rendering. Resten är upp till er som kan ;D
Vill stanna kvar på windowsplatformen, men är öppen att utforska AMD istället för intelbaserat.
Chassit jag tänker bygga i är ett Fractal Design North, svart med valnötsträ och glasfönster. RGB är välkommet också! Sen vet jag inte om jag ska köra med vattenkylning eller luftkylning, eller kombinerat vad det nu heter. När det är en kylare med fläktar, radiator.
Men kom gärna med förslag!
MVH
Gambex )
https://komponentkoll.se/bygg/rERSm
Denna är över budget, men man kan spara in pengar på te x billigare nvme disk, annan kylare, billigare mk.
Bara så man får en idé typ vad man vill ha, enkelt att ändra delar om du vill i listan.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.