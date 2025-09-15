Hjälp mig bygga min första custom PC!

Tjenare Gambex här.

Har ägt min prebuilt nu i snart 5 år och känner att den inte riktigt räcker till längre. Kör just nu:

i7 11700F

RTX 3060ti 8gb

16gb DDR4 3200MHz

750w powersupply

Windows 11

I stora drag

Jag använder datorn mest till raw bild- och 4k videoredigering men även spel. Känner dock att datorn bottleneckar någonstans och funderar på att bygga en ny och ge över denna till min bror, då jag även vill byta till ett snyggare case och till ett nytt moderkort för fler USB utgångar.

Så jag söker köpråd! Budget är väl under 18k iallafall men ju billigare destu bättre!

Vill helst ha minst 32gb ram för rendering. Resten är upp till er som kan ;D

Vill stanna kvar på windowsplatformen, men är öppen att utforska AMD istället för intelbaserat.

Chassit jag tänker bygga i är ett Fractal Design North, svart med valnötsträ och glasfönster. RGB är välkommet också! Sen vet jag inte om jag ska köra med vattenkylning eller luftkylning, eller kombinerat vad det nu heter. När det är en kylare med fläktar, radiator.

Men kom gärna med förslag!

MVH

Gambex )