IPv6 dual wan, bara ett interface åt gången funkar

Hej!
Här sitter jag och sliter mitt hår med min pfSense-burk...
Jag har Obenetwork via Globalconnect, och får 3 st publika IPv4-adresser. Jag har två VLAN som routar över WLAN1 resp WLAN2. Allt funkar perfekt med IPv4, men med IPv6 kan endast WLAN1 eller WLAN2 erhålla IPv6-adress åt gången.
Det finns ju inte så mycket annat att konfigurera på WAN-sidan än PD size (som är /56)...
FInns det någon fundamental begränsning i vad jag försöker uppnå? Tack på förhand!
