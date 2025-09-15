Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

IPv6 dual wan, bara ett interface åt gången funkar

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

IPv6 dual wan, bara ett interface åt gången funkar

Hej!

Här sitter jag och sliter mitt hår med min pfSense-burk...

Jag har Obenetwork via Globalconnect, och får 3 st publika IPv4-adresser. Jag har två VLAN som routar över WLAN1 resp WLAN2. Allt funkar perfekt med IPv4, men med IPv6 kan endast WLAN1 eller WLAN2 erhålla IPv6-adress åt gången.

Det finns ju inte så mycket annat att konfigurera på WAN-sidan än PD size (som är /56)...

FInns det någon fundamental begränsning i vad jag försöker uppnå? Tack på förhand!

Visa signatur

Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar