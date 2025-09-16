Cougar släpper ”svävande” chassi

Dagens nätaggregat blir ju inte sådär fantastiskt varma, plus att de ändå blåser ut eventuell varmluft raka vägen ut ur chassit så det kvittar nog. Känns som att någon gjorde en liten tankevurpa när de skulle hitta på varför det där chassit är bra. Dessutom undrar jag om inte den bakersta av fläktarna suger in varmluften från nätaggregatet vilket borde göra det hela sämre än "normala" chassin....

Känns mer som en designgrej än något annat.