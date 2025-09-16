Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Cougar släpper ”svävande” chassi

Melding Plague

Cougar släpper ”svävande” chassi

Separerar nätaggregat och diskar från övriga komponenter för bättre kylning.

Asus AP202 finnns redan

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Kul ide. Frågan är hur stor den faktiska skillnaden är mot ett välventilerat standard chassi och om den skillnaden faktiskt innebär något i ren prestanda.
För snyggt var det inte så jag hade velat ha bra utväxling i funktion för att släppa in det där i hemmet...

Asus Sabertooth X58 - Xeon X5680 - 12GB DDR3 - ASUS GTX1080 8GB

Är den där luftspalten tillräckligt stor för att det ska bli skillnad? Tänker dessutom om den suger luft underifrån den övre delen?

SPELA: 13900K - Gaming X Trio 4090 - Fractal North
LEVA: OnePlus 13 - MacBook Pro M4 Pro 14"
PLÅTA: Canon C70, R3, 1DX mkII, BMPCC6K
LYSSNA: KRK Rokit RP8 G4, Beyerdynamic DT 1990 PRO
FLYGA: DJI FPV, Avata

Dagens nätaggregat blir ju inte sådär fantastiskt varma, plus att de ändå blåser ut eventuell varmluft raka vägen ut ur chassit så det kvittar nog. Känns som att någon gjorde en liten tankevurpa när de skulle hitta på varför det där chassit är bra. Dessutom undrar jag om inte den bakersta av fläktarna suger in varmluften från nätaggregatet vilket borde göra det hela sämre än "normala" chassin....
Känns mer som en designgrej än något annat.

