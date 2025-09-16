Vilka av alla gratisspel man fått från Epic är värd ens tid?

I runt 3 år så har jag haft ett Epic-konto som samlat på sig i stort sätt alla gratisspel de har varje vecka (ca 349 st enligt Heroic games launcher). Jag har dock inte haft nån dator att spela spelen på förrän nu. Så då undrar jag egentligen vilka av alla dessa spel som är värda min tid. Kan tänka mig att minst hälften av spelen är bottennapp. Men jag kanske missar nåt guldkorn. Har spelat Civilization VI och Shenmue 3 än så länge. Gillar rollspel, äventyr, strategi och kreativ problemlösning. Mindre förtjust i sport, korridor-slashers/shooters.