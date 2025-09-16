Bygga ny mediaDator, tips för CPU med integrerad Grafik i win 11 miljö

Hej, ska bygga en media dator för bland annat uppspelning av H265 HDR Videos, vill ha något som är relativt billigt men fixar hårdvaru avkodning av H265 HDR Videos med bra flyt, compabilitet med Kodi i Windows 11 miljö

* AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz 19MB or similiar Ryzen in this series (Radeon Vega 7)

eller

* Intel Core i5 12400 2.5 GHz 18MB or similar in this series (Intel UHD Graphics 730)

Ovanstående är alternativ jag tittat på. Lutar år Ryzen då jag kan få den för bra pris med ett bra moderkort jag hittat.

Vilken av ovanstående tycker ni och varför?

Om ingen av ovanstående, kom med tips gärna