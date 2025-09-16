Server / Mini-pc för homelab-utveckling

Tjenare!

Petar en hel del hemma med utveckling och allt tillhörande. Senast har jag börjat sätta upp kuberneteskluster (k3s) på min raspberrypi5, men tyvärr blir hårdvaran ganska fort strypt.

Klustret ska hantera all form av CI/CD (kodbas, bygga images, release-pipelines osv), applikationsdrift, databaser mm. Egentligen bara för att jag tycker det är roligt, inte nödvändigtvis för att upprätthålla en riktigt produktionsmiljö.

Men, jag är lite kluven på vilken hårdvara jag ska gå över till. Antingen kör jag på en mindre minipc, tyvärr är dem flesta rakt från Kina som banggood/Aliexpress mm och undviker helst den huvudvärken, om inte nån annan kan väga in sin egna erfarenhet här.

Andra "refurbished" mini-pcs tycker jag dem tar mycket betalt för med tanke på att det oftast sitter en intel CPU från 7000-8000 serien.

Alternativt är att leta upp en begagnad server.

budget cirka 5000kr, inte jättehårt men skulle gärna se att vi använder DDR5 för lite framtidstänk.

Min ide om vilken hårdvara som skulle passa är:

CPU: 8CT/16T

RAM: 32GB (uppgraderbar till mer)

SSD: minst 250GB

GPU: Inte nödvändigt för tillfället. Enda gången jag skulle använda GPU är om jag vill sätta upp någon lokal LLM, men vad jag vet behöver man ganska rejäl GPU för detta. Ge förslag om ni vet någon bra pris/prestanda för detta ändamål

Dela gärna med någon erfarenhet om ni sitter på ett homelab, vilken hårdvara har ni och vad använder ni det till?