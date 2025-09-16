Tips på utbildning i cyber security som alla utvecklare skulle må bra av att ha

På mitt tidigare jobb hade vi en Cyber Security utbildning i tre steg. Alla utvecklare skulle ha tagit steg 1 och målet var att alla områden hade någon som tagit två och tre också. Önskar tips på något motsvarande, eller i alla fall steg 1, dvs som alla skulle behöva känna till för att skriva säker kod. Med inriktning mot cloud, nodejs, react/react native. Någon som har tips?