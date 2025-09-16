Webbläsaren uppdaterar inte jämnt

Har det konstiga problemet som jag inte vet hur jag ska söka på Google om.

När jag surfar vanligt med webbläsaren så händer det lite nu och då att delar av webbläsaren ¨fryser¨ jag kan skrolla och sånt men typ bara 1/4 av sidan skrollar medans resten är fryst under en lite stund eller vissa fall tills jag drar musen över det ¨frysta¨ området så uppdateras den delen till rätt i kvadrater/rektangel.

Och jag hittar inte varför det händer och det spelar inger roll vilken webbläsare jag använder.