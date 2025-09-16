Forum Datorer och system Bärbara datorer Support och övrigt Tråd

Webbläsaren uppdaterar inte jämnt


Har det konstiga problemet som jag inte vet hur jag ska söka på Google om.

När jag surfar vanligt med webbläsaren så händer det lite nu och då att delar av webbläsaren ¨fryser¨ jag kan skrolla och sånt men typ bara 1/4 av sidan skrollar medans resten är fryst under en lite stund eller vissa fall tills jag drar musen över det ¨frysta¨ området så uppdateras den delen till rätt i kvadrater/rektangel.

Och jag hittar inte varför det händer och det spelar inger roll vilken webbläsare jag använder.

AMD Ryzen 3900X, Gigabyte X570 AORUS ELITE,
G.Skill Flare X 32GB 3200MHz, FOCUS GX 850W, SSD 125 och 500GB, HDD 2tb, Gainward GeForce RTX 4090 Phantom
Laptops:MSI GT73VR 6RE Titan

Vilka webbläsare har du provat?


