Köpa nya datorer till heltidare på studentnation i Uppsala

Hej! Jag sitter i styrelsen på en av studentnationerna i Uppsala. Nu när Windows 10 är påväg ut så har jag dragit igång ett projekt för att köpa in nya datorer till kontoret. Jag har kikat runt lite för att hitta relativt billiga alternativ (Vi är trots allt en snål studentnation haha) och jag har kommit fram till några alternativ. Vi ska ha tre stationära datorer och två laptops. Jag tänker att man kör på samma stationära datorer till hela bunten så ingen blir sur.

Arbetet som ska utföras på datorerna är bokföring, löneutbetalningar, deklaration, planering av middagar, kontakt med studenter och företag etc. Inget grafiskt krävande.

Jag började med att kika på Inrego, de verkade vara en rätt bra sida för att köpa äldre företagsdatorer med 1 års garanti. Jag hittade dessa val:

Dell optiplex 7090 (SFF):

CPU: Intel core i5-11400H

RAM: 16gb

SSD: 240gb

OS: win11

Pris: 5249kr

Dell optiplex 7070 (SFF):

CPU: Intel core i5-9400

RAM: 8gb (8gb till för 749kr)

SSD: 480gb

OS: win11

Pris: 3749kr

Lenovo Thinkcentre M720S (SFF):

CPU: Intel core i5-9400H

RAM: 8gb

SSD: 240gb

OS: win11

Pris: 3499kr

Thinkpad t14s Gen 1

Två stycken med AMD Ryzen 5 PRO 4650U och 16gb RAM

Ca. 4000 styck för dem

Tänkte att jag kan köpa in extra RAM-minnen till de datorerna som har 8gb ram för att utöka det till 16, och även möjligtvis köpa in större SSD:s, men nästan alla filer som heltidarna jobbar med finns på vår server, så det finns nog inte något större behov för mer utrymme.

Tror ni att dessa val skulle funka bra? Har ni några andra alternativ på sidor som kanske har bättre erbjudanden? Vet ni något företag i närheten av Uppsala eller Stockholm som vill sälja bort lite datorer? Allt som kan köra Windows 11 är intressant.

Tacksam för svar!