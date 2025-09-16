Forum Övrigt Övriga ämnen Akademiska ämnen Tråd

Bör man vara orolig över läckan?

Bör man vara orolig över läckan?

Jag ber om ursäkt för att jag garanterat postat detta i fel kategori. Jag undrar om någon vet exakt vad det innebär att varit anställda inom dessa kommuner? tenta vakt? folk som arbetat som lärare m.m? 🤔. Någon som gjort ett uppdrag för kommunen m.m?

Nu har jag inte kontrollerat alla dokument, men då min fru jobbar inom kommun som är drabbad så ville vi veta vad det faktiskt är för uppgifter som är läckta och i hennes fall (och resten av den kommunen) så är det enbart namn, personnummer, adress, när anställningen startade och även "Ramtid Dagar" som läckte. Vissa hade telefonnummer också såg jag, men inga andra "känsliga" uppgifter vad jag kunde se.

Verkar vara samma som ändå finns på hitta.se eller mrkoll.se typ.

Näe, det är väl uppgifterna för personer med skyddad identitet som är den riktigt jobbiga biten.

Jag hittade mitt namn och personnummer. That's it.
Privatanställd sen 25 år.
Andra på mitt företag hade nånslags rehab-dagar-redovisning såg jag.

Utan att ha kollat andra filer än mitt företags, så misstänker jag att mängden info i läckaget hänger ihop lite med vad de har valt att dela med sig av. Alltså kan det ju finnas mer eller mindre redan-offentlig info, samt sekretess-info, gissar jag iaf.

