USB minne på under 2GB

Hej,

Jag behöver få tag i USB minnen på mindre än 2GB, gärna hög kvalite.

Vet inte riktigt vart jag ska leta, har köpt "små" usb minnen tidigare men nästan alla går sönder väldigt fort.

Har tappat bort mitt gamla (1GB som funkat i ca 10 år) och har försökt ersätta det, just nu har jag 3-4 minnen på mig då de går sönder till och från.

Jag har provat köpt en med högre kvalité för att sedan använda diskpart för att göra det "mindre", men kommer inte ner i tillräckligt låg volym. (64GB ner till 3,5 GB)

USB minnen använder jag för att uppdatera produkter, och produkterna kan inte registrera minnen på över 2048MB.

Beställer helst inom Sverige.

Mvh, Victor