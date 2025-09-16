Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

USB minne på under 2GB

USB minne på under 2GB

Hej,

Jag behöver få tag i USB minnen på mindre än 2GB, gärna hög kvalite.

Vet inte riktigt vart jag ska leta, har köpt "små" usb minnen tidigare men nästan alla går sönder väldigt fort.
Har tappat bort mitt gamla (1GB som funkat i ca 10 år) och har försökt ersätta det, just nu har jag 3-4 minnen på mig då de går sönder till och från.

Jag har provat köpt en med högre kvalité för att sedan använda diskpart för att göra det "mindre", men kommer inte ner i tillräckligt låg volym. (64GB ner till 3,5 GB)

USB minnen använder jag för att uppdatera produkter, och produkterna kan inte registrera minnen på över 2048MB.

Beställer helst inom Sverige.

Mvh, Victor

Köp ett 64GB från Aliexpress, Wish, CDON eller nåt, så ska du se att du får ett litet minne.

Nej, allvarligt talat, det är ett litet (höh) bekymmer. Men nånting som slog mig när jag började skapa 64/128GB-USB-minnen med Ventoy och diverse Linux-distar på, är att sådana är väldans långsamma. Så, istället köpte jag chassi för både 2,5"-SSD och M2-ssd, och kör dessa som USB-minnen, typ.
Jag har inbillat mig också att de funkar bättre än USB-minnen (förutom att det går snabbare).
Ingen direkt lösning, men kanske en workaround om du råkar ha en SSD/M2 liggande.

Som exempel riktat till ämnet, så bytte jag hårddisk i min PS4 och skulle därmed skapa ett uppdateringsminne för ändamålet, och det löste jag med min 128GB M2-USB-sticka.
Datorer ner till intel-gen3 (har inte äldre som används), har inga problem att boota från denna "sticka" heller.

Elfa har, men priset är som det brukar vara på Elfa, dvs mastigt.

Finns många på Amazon, även i bulk, men kan inte gå i god för någon.

Det är ett Industrial Grade USB-minne du söker. Kostar lite mer dock.

Medlem
Jag köpte 5-pack 8GB av märket ENUODA.
Funkar väl, eller ja, 4 av dem kanske funkar. Har för visso inte plågat dem annat än kört nåt sånt där utrymmes-verifierings-program. Men att 4 av 5 lever, utan att ha använts, är väl en hint om min rekommendation av DET märket...

Så, ser de ut som dessa: https://www.amazon.se/dp/B074XTVQW9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title så kan man ju välja själv om man vill prova.

