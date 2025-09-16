Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Kan inte installera uppdatering?

Kan inte installera uppdatering?

Försöker installera en uppdatering men får felmeddelande att den inte kunde installeras.
Söker efter uppdateringen manuellt, genom Windows Update.
Den börjar att installera till ca 20%, men sedan kommer ett felmeddelande.
Bifogar bilder på hur det ser ut när jag försöker uppdatera manuellt.

Skall man vänta på att Windows 11 själv säger till om uppdateringen?

Du har råkat ut för den "ökända" 0x800f081f eller CBS_E_SOURCE_MISSING som brukar betyda att någon fil saknas eller är korrupt så installationen kan ej fortsätta. Sök på det felmeddelandet och kolla om du kan hitta tips och tricks kring detta.

Du kan testa öppna CBS.log i katalogen:
%systemroot%\Logs\CBS

Eventuellt dumpar den något mer om felet där.

Hade samma problem som dig med just den uppdateringen, körde ”Åtgärda problem med Windows update” så funkade det sen för mig

https://support.microsoft.com/sv-se/windows/%C3%A5tg%C3%A4rda...

