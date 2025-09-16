Köpråd, hjälp att välja hårddisk och RAM-minne

Tjena!

Jag sitter på följande delar och skulle behöva hjälp att välja hårddisk och ram-minnen som passar:

Lian Li 205 mesh m. Corsair 750W nätagg

Asus Prime b650-ma wifi

AMD Ryzen 7500F

GeForce RTX 3070

Datorn ska främst användas till spel, men även lite lätt till FL Studio och kanske lite photoshop.

Min första fråga är:

Hur ska man tänka då man väljer ram-minnen? Det här med sweet spot t ex är något jag inte riktigt förstår, hur viktigt det är osv.

Om jag förstått rätt så är skillnaden på att köpa snabba minnen med låg cl vs långsammare minnen och högre cl något som knappt märks av i spel? Och är det bättre att köpa t ex 2st 16gb, eller går det lika bra med 1st 32gb?

Och sen är det här med m.2-diskar någonting som är nytt för mig, då jag inte byggt en speldator sedan 2014 ungefär. Så hur ska man tänka där, ska man sikta på att köpa någon random m.2-disk på kanske 500gb för boot, och sen kör en separat SATA-SSD för spel, eller räcker det att kanske köpa en 2TB m.2-disk som man både lägger windows och spelen på? Är skillnaden mellan SATA och m.2 överväldigande stor? För jag har en 1TB SATA-SSD som jag skulle kunna använda för spel annars.

Budget för både ram-minnen och hårddisk är runt 2000kr.

Hastigheten är inte av jättestor betydelse för mig, då jag för tillfället sitter på en i5 9600k, 16gb ram och ett geforce 1080 och sata-ssd, så det blir ju en stor uppgradering hursomhelst tänker jag.

Hoppas min frågeställning är nog tydlig!

MVH