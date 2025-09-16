Köpråd för fortnite

Hej alla

Ska snart flytta och känner att en ny dator hade suttit fint, jag spelar mer eller mindre enbart fortnite och datorn jag har idag börjar verkligen göra sitt.

Det jag sitter på idag är en gammal i7 6700k, gtx 1070 osv och det är lite smått laggigt ( kör 1440 / 144hz )

Kan eventuellt bygga själv även om det var cirka 10 år sen ska det nog gå med lite tålamod. Då jag nyligen införskaffat mig en ny tv så är inte budgeten enorm och min kunskap vad för delar som kan passa bra är rätt så dåligt därför jag vänder mig hit 😊

Kanske kan tänka mig runt 10+ eller är man dumsnål då? Kanske värst att bygga upp kapitalet lite? Är rätt vilsen så kom gärna med råd och idéer. Tänker att vad som nästan är bättre än det jag har idag då det känns som något är riktigt vajsing med den eller är det bara att den helt enkelt är gammal 😅