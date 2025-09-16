Nervös inför byte av CPU

Hej på er alla.

Som rubriken lyder så ska jag försöka mig på att byta min cpu imorgon. Jag har aldrig gjort det förut så jag är nervös att jag ska råka böja några pins eller att delar av cpun blir utan kylpasta.

Vi tar bytet av cpun först.

Finns det något knep man kan köra med för att sätta i cpun rakt och utan risk för att böja pins? Jag har tittat mycket på videos när dom byter men jag tycker dom bara slänger i den och är allmänt orädd om den..

Och nu till det som jag kanske är mest nervös för och det är appliceringen av kylpasta. Finns det några knep man kan ta till för att vara säker på att hela ytan blir täckt?

Och hur hårt ska man dra åt cpukylaren?

Det är en AM5 socket ska sägas, ska byta ifrån en 7600x till 9800x3d och min kylare är en Thermalright peerless assassin 120 se.