Nervös inför byte av CPU

Nervös inför byte av CPU

Hej på er alla.

Som rubriken lyder så ska jag försöka mig på att byta min cpu imorgon. Jag har aldrig gjort det förut så jag är nervös att jag ska råka böja några pins eller att delar av cpun blir utan kylpasta.

Vi tar bytet av cpun först.
Finns det något knep man kan köra med för att sätta i cpun rakt och utan risk för att böja pins? Jag har tittat mycket på videos när dom byter men jag tycker dom bara slänger i den och är allmänt orädd om den..

Och nu till det som jag kanske är mest nervös för och det är appliceringen av kylpasta. Finns det några knep man kan ta till för att vara säker på att hela ytan blir täckt?
Och hur hårt ska man dra åt cpukylaren?

Det är en AM5 socket ska sägas, ska byta ifrån en 7600x till 9800x3d och min kylare är en Thermalright peerless assassin 120 se.

Lägg i den så försiktigt du kan vänd åt rätt håll och behövs våld är den fel.

Tja är inte så kinky men för mycket är aldrig ett problem mer än att det ian innebära lite städning om man tar av kylaren nån gång.

På min am4 la ja bara ett gäng klickar lite random och skruva dit kylaren funka prima.

Alltså det enda jag kan bidra med är väl att när jag installerade min 9800X3D tyckte jag att jag behövde ta i mer än tidigare byggen för att böja ner "metallpinnen" för att "låsa fast" CPU:n i sätet. Jag blev orolig att jag gjorde fel men det har lirat på klockrent så förhoppningsvis gjorde jag rätt - jag vet att CPU:n satt korrekt innan så därmed borde det inte vara nå problem.

Jag tyckte inte det var något som helst problem att sätta ner CPU:n rakt. Det både ser och känns rätt när det blir rätt - rikta in den gyllene lilla triangeln i hörnet med samma hörn i sätet, sen lägger man bara ner den.

Youtube min vän.....

Tappa inte CPUn i sockeln.

Jag vet inte varför men jag kände mig lite lugnare av din kommentar så det uppskattas

Nej det ska jag förhoppningsvis inte göra

Mina fem öre: (lite samma som Rouge of Darkness egentligen)
Se först till att ha 100% koll så på att hörnet med pilen på CPU alignar rätt.
För sen sakta och försiktigt ner cpun rakt ner i ett kontrollerat grepp på kanterna så att du kan hålla CPU:n i kontroll hela vägen ner, bra är om du kommer ner så du kan typ vila fingrarna fysiskt runt sockeln när du för ner sista biten.
Captain Obvious, men pilla inte på ytan där kylpastan ska vara i onödan. Får du stora fingeravtryck mitt på CPU:n har du gjort ett dåligt jobb

Placerar du den rätt så ska den i min erfarenhet glida ner väldigt enkelt på sin plats och det ska vara tydligt rent visuellt att den är nere och plan.
Om jag känner mig osäker så har jag sen väldigt försiktigt liksom "mini-ruckat" på den lite i sidled (fortfarande på kanterna) för att bekräfta att den inte "bindat" på vägen ner, dvs är nere och knappt flexar i någon riktning. Ska inte behövas någon kraft alls.
Så länge man inte verkligen dabbar sig och tappar den från lite höjd, eller lägger den fysiskt snett på något vis, så ska det inte vara några problem!

Kylpasta är lite överskattat problem kan jag tycka.
Dra dit en klutt i mitten som volymmässigt är mindre än en ärta men klart större än ett riskorn.
Var hyfsat noga med att trycka ner kylaren rakt uppifrån utan att vingla runt, och säkra sen monteringsanordningen utan massa ryck o slit i sidled. (den biten kan vara lite bökigare än man tror )
Den metoden är mer än "good enough" och har aldrig ställt till med några problem för mig.
Finns väl kanske teoretiskt möjlighet att optimera genom att försöka smeta ut skiten eller pricka precis där själva chippen sitter eller liknande, men jag förlitar mig på fysiken att det sprids utåt från där klutten är placerad, och att så länge man är hyfsat generös med pastan så täcker du det som behövs.

Och som nämnts så krävs en del kraft för att dra spaken för att klämma fast CPU:n. Kan kännas lite småkymigt men tveka o krångla inte för mycket dra bara runt den och haka i den.

(jag är dock inget proffs men 10+ CPU:er har det nog blivit genom åren)

Mycket hjälpsam kommentar, tack för det! ska läsa detta några gånger innan jag sätter igång imorgon

Inga problem - uppdaterade den litegrann nu
Och hoppas fler ger input eller dissar om de inte håller med - alltid bra med fler perspektiv!

Mmm...det där tror jag är ett vanligt skäl till böjda pins, en CPU är tung och hård, och man bör nog inte direkt vara stressad eller kissnödig eller alltför upprymd när man ska montera sin nya klenod.

Jag satte i en 14600K, en klart modernare CPU än jag är van vid, härom helgen och gjorde "misstaget" att hålla CPUn extremt noggrant - i hörnen. Det gjorde att jag fick svårt att "släppa" den när jag väl fått den på plats, fingrarna kilade nästan fast sig. Skulle nog hållit den midskepps istället. Nåja, det gick bra, och hundra gånger försiktigare än snubbarna jag innan såg på Youtube som oftast extremt fumligt satte ner CPUn "försiktigt" (deras ord). Jämfört med min i7 2600K som jag flyttade på samma dag till en annan dator var dock den moderna sockeln/bygeln/pinnen mycket svårare och tyngre att fästa. Var nästan rädd att CPUn skulle glida "framåt" av all kraft.

Men som sagt, det gick bra och nu får den sitta där till den går hädan, finns inga skäl att flytta den framöver hoppas jag. (och ska man ha på ny kylpasta sitter ju CPUn kvar)

Angående kylpasta så kör jag numera med Arctic MX-4 då jag råkar ha en sådan liggande, och den inte leder ström. Elektriskt ledande kylpasta känns riskabelt...

Bra, testgreppa kanterna såpass långt ut att du klarar att lägga ner den utan att släppa ner den sista biten. En del Asus-moderkort har en plastram som man lägger CPUn i för att det ska vara lättare att lägga ner den i sockeln, använd om du har något liknande!

Jag har mobterst hubdratals cpu genom åren.
Är man bara noga och inte slarvar eller klantar sig så är det lätt att göra rätt.

Ang hur hårt man ska skruva fast kylaren så brukar det vara till det bottnar oftast.
Vet att det är kylare det inte är så.
Vet en gång då man kubde dra för hårt.
Inget gick sönder menndet var som att cpu inte svarade när man startade datorn.
Jag lättade på cpu kylaren ett halv till 1 varv på varjebskruv sen gick det.
Men det har varit väldigt få ggr.
Kryssskruva ner skruvarna och skruva dom en bit i taget. Dvs inte en skruv hela vägen och sen nästa. Ja du fattar nog

Precis, man får hålla den midskepps som du säger. Det är en fördel att inte ha nyklippta/avbitna naglar.

Förr la jag ner två motstående hörn först och "fällde ner" CPUn i LGA-socklar, men kändes som att det fanns potential för att oavsiktligt råka dra den ur läge under den manövern.

En grej man kan tänka på om man kör AM4/5 och kylaren använder plastfästena som är default AMD: Dra inte åt kylaren som stålmannen, plasten kan ge vika. Och som vanligt, växeldra sidorna så kylaren sätter sig jämnt.

Edit: en grej till, ni som inte tycker det är "kul" att lossa kylare och byta kylpasta, sätt kylpad istället för kylpasta. Se till att köpa pad som är Honeywell PTM7950 eller motsvarande. Detta gäller även laptops och grafikkort (eller egentligen ännu hellre på dessa). Dessa kylpads håller i princip obegränsad tid.

Ja, om konstruktionen är vettig så är det ofta ett fjäderbelastat fäste som man drar till det bottnar/stannar.

Om det inte är ett sånt fäste så brukar jag använda en skruvmejsel med så liten diameter som möjligt på skaftet, alternativ tillverka ett skaft med mindre diameter genom att rulla på ett andra varv av tejp längst in på mejselklingan, för att minska hur mycket man orkar dra åt. En normal M3-skruv i en dator ska inte dras hårdare än 0,6 Nm (vilket jag funderat på att köpa en momentmejsel till! 😁).

Alla sockets borde se ut som exempelvis TR4/Threadripper,.där kommer ett verktyg med som drar med rätt moment.

Det är mest demonteringen som jag är lite orolig för. Varmkör din 7600X lite innan du försöker ta loss den så att den gamla kylpastan blir lite mer lättflytande. Sedan vrider du sakta med moderat kraft på kylaren till du känner att det börjar röra på sig, då kan du börja dra uppåt lika försiktigt. Samma tanke som att ta bort ett tuggummi, lugnt och försiktigt.

Bra tips att belasta den före!
Men är detta ett problem på AM5? Jag tänker att den sitter rejält jäkla fast.

På AM4 däremot... Drog ur min CPU ur socketen två eller tre gånger, även med värme. Det hjälpte inte att kylarens fäste (Noctua NH-D15S) gör att man inte kan rotera mer än ett par grader utan att lyfta först.

Aa juste, jag glömde fråga om varmkörningen. Räcker det att jag bara har datorn igång några minuter eller lär jag typ sätta igång cinebench?

