Börjar spana in nytt SFF bygge

Hej på er,

Det var många år sedan jag var aktiv här – och ännu längre sedan jag startade en tråd. Men nu börjar suget efter en ny burk smyga sig på, så det är dags att ta tag i det!

Just nu kör jag på följande setup:

CPU: AMD Ryzen 5 5600X

Moderkort: Asus ROG Strix B550-I Gaming

GPU: Nvidia GeForce GTX 1080

PSU: Corsair SF750 750W 80+ Platinum

RAM: Ballistix 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16

Kylare: Corsair Hydro H100i (snart tonåring…) 😄

SSD: Samsung 970 Evo 500GB

Chassi: Cooler Master NR200P

Lite bakgrund:

Jag vann CPU och moderkort i en tävling hos Inet i januari 2021, och passade då på att köpa resten av komponenterna. Grafikkortet köpte jag senare begagnat av en gammal kollega, och min gamla AiO fick hänga med ännu en generation.

Planen framåt

Nytt bygge i stort sett från grunden. Jag funderar dock på om jag ska återanvända mitt NR200P-chassi, eftersom jag tycker det är väldigt trevligt att bygga i, men det hade samtidigt varit kul att testa något nytt också.

Jag spelar mest WoW och ibland något enstaka annat spel, så jag behöver ingen extrem gamingdator med det allra värsta grafikkortet. WoW är ju mer CPU-tungt än GPU-tungt, men jag vill ändå passa på att köpa ett kort ur den senaste generationen när jag ändå bygger nytt.

Just nu lutar det åt följande:

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

Moderkort: ASUS ROG Strix B850-I Gaming WIFI

GPU: Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB Eagle OC SFF

RAM: G.Skill 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 Flare X5

SSD: Samsung 990 PRO M.2 NVMe SSD 2TB



Kvar att bestämma: kylning och chassi

Det som återstår är egentligen chassi och processorkylning. Jag funderar på om jag ska gå på luft eller vatten denna gång. Förr kändes det som att vattenkylning nästan var ett måste för att få både bra prestanda och låg ljudnivå — men hur ser det ut idag?

Jag har sett byggen med exempelvis Alpenföhn Black Ridge, men den verkar ha utgått (åtminstone hos Inet). Finns det några moderna alternativ som är lika kompakta och tysta?

Datorn står på en hylla under skrivbordet, så utseendet spelar mindre roll. Fokus ligger på prestanda och ljudnivå.

Alla tips, tankar och erfarenheter tas tacksamt emot! 🙏