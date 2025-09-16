9070 xt, chassi, 2tb m2 ssd, hörlurar, tangentbord, högtalare rensning

Tjena!

Säljer av lite delar som blivit övers där hemma som jag inte har planerad användning av just nu så bättre kolla intresset om någon skulle vara intresserad. Övriga delar på bilden som ej är i beskrivning är redan sålda. Ange gärna nummer på de sakerna ni vill buda med individuellt bud och ej klumpa ihop flera i ett paketpris för underlätta för mig

1. Asus Radeon RX 9070 XT 16GB Prime OC Oanvänt i obruten förpackning med kvitto från Komplett 2025-06 . Hann inte göra retur: Prisidé 7200kr

2. Ncase M1 Evo som har några saknade skruvar men det mesta ser ut att vara med (mer info https://www.sweclockers.com/marknad/247670-saljer-ncase-m1-ev.... ) Prisidé 1200kr

3. Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB Med Värmespridare. Senast jag kolla 100% hälsa i Crystaldisk. Utan kartong / kvitto: Prisidé 1200kr

4. Keychron Q1 Barebone grå (ej knob) med tejpmod, Keychron Retro PBT keycaps, Mauves switchar i mycket gott skick med kartong kvar för keycaps + Barebone: Prisidé 1700kr

5. Beyerdynamic DT 880 Pro black med Antlion modmic, bra skick med lite klister från fästa modmic magneten med dubbelhäftande tejp: Prisidé 1000kr

6. AceZone A-Spire Headset i mycket gott skick med originalkartong + kvitto: Prisidé 1000kr

7. Steelseries Arena 7 högtalare oöppnad vinstpris: Prisidé 1900kr

8. Corsair Carbide Air 540 Chassi utan HDD brackets. 3st originalfläktar kvar och i gott men använt skick. Saknar dammfilter unders men kan eventuellt hitta ett: Prisidé 400kr?

9. Battlefield 6 kod från Intel kampanj. Prisidé: 500kr

https://softwareoffer.intel.com/Campaign/LearnMore/15a4c2aa-c...

