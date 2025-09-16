Expandera Raid5, försvunnet utrymme? Ugreen Nas, 4800 Plus

Lång historia kort, haft en NAS tidigare som gick sönder, lyckades rädda all min data med en nödlösning men pga tidsbrist blev lösningen framåt dåligt, och hade efter ett par år allt uppdelad på olika diskar.

I augusti löser jag detta genom att köpa en Ugreen DXP4800Plus samt två 18 TB diskar, skyfflar om allt och får loss en till 18TB av samma märke, och sätter upp en Raid5 NAS med en disks redundans.

Efter allt är flyttat, och backuper skapade på det viktigaste har jag en till 18 TB disk över, och med 20+ TB av mina 32 TB totalt vill jag lägga till disken till Storage Pool 1, och utöka min Volume 1.

Att expandera poolen tar nästan en vecka, helt ok, har ingen brådska.

Försöker lägga det nya utrymmet till Volume 1. Task Failed. Ingen förklaring.

Nu är alternativet att expandera borta, kan inte skapa en till volume, men alla diskar syns i Poolen med rätt mängd utrymme (49TB), men vol 1 är fortfarande bara 32,5 TB.

Väntat nästan en vecka nu för att se om det var något liknande att expandera Poolen (men utan progressbar), men börjar tro att jag gjort något fel, eller missat att göra något och hittar ingen förklaring när jag söker svar online.

Otroligt tacksam för hjälp, är lite bittert att en helt inte billig disk bara är borta