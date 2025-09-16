RTX 5070 Ti Aorus Master --> RTX 5080

5800X@original ;)
Fick precis hem mitt nya 5070 Ti, men har redan lyckats få för mig att jag vill ha ett 5080 istället. Tänkte kolla om det är någon som sitter på ett kort som kanske är mer än vad de behöver och vill potentiellt byta ner sig, självklart med en liten peng i mellan beroende på vilket kort det är. Eller kanske någon som inte bryr sig så mycket om prestandan men vill ha ett finare/snålare/tystare kort.
Köptes på Amazon för 12.358:- igår, kom fram precis nyss. Oöppnat. Det fetaste 5070 Ti kortet, riktigt snyggt och med en anpassbar skärm på sidan.
Kort som är av extra intresse:
TUF Gaming
Astral
Zotac
Gigabyte Gaming OC/Windforce
Måste vara i person, d.v.s i eller runt Linköping. Grannstäder går nog att lösa. Det går bra att PMa mig om det är av intresse.
Tror inte någon värdesätter en 5070ti andrahand så högt, om det bara handlar om det så vore retur och köp av 5080 (vare sig nytt eller andrahand) billigare för dig. Finns ju nytt 5080 i butik under priset du betalt för 5070tin
Tror inte någon värdesätter en 5070ti andrahand så högt, om det bara handlar om det så vore retur och köp av 5080 (vare sig nytt eller andrahand) billigare för dig. Finns ju nytt 5080 i butik under priset du betalt för 5070tin
Instämmer, ett nytt 5080fe kostar lika mycket och brukar finnas i lager nu. Amazon är ju enkla att köra en retur till, särskilt när du inte ens öppnat paketet.
