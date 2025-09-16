Köpråd för att byta ut en bärbar dator.

Mauretanien
Medlem
●
Hej!
Jag sitter på en väldigt gammal laptop som börjar bli oanvändbar, det kommer inga fler Windows 10-uppdateringar nästa år och den är superseg.
Jag kommer börja studera online och behöver något som funkar smidigt för Zoom/Teams och för att köra vanliga program utan att det tar evigheter och en del kodning.
Min minimikravlista:
16 GB RAM eller mer
1 TB SSD (helst NVMe)
Hyfsad processor (gärna Intel Core i5/i7 av senaste generation eller AMD Ryzen 5/7 i nyare serier)
Någon som har förslag på en billigare laptop som stödjer detta? hade uppskattats, eller något som är bra för priset.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.