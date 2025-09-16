iPhone 16 Pro Max 256gb

Säljer min iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium då jag fått en ny från jobbet.

Telefonen är köpt i december 2024, men jag fick den utbytt mot en ny för tre veckor sedan via Apple Care+, så denna enheten är mindre än en månad gammal.

Den är som helt ny utan några som helst märken eller repor.

Det medföljer kvitto, garanti, originalbox, oöppnad laddningskabel och ett skal som knappt är använt.

