Stort kit med datorprylar! Fläktar, skruv, kablar och adaptrar och mycket mer!

Stort kit med massa gott och blandat som behövs till när man bygger dator! Antar att man kan se det som ett start-kit eller boost-kit av något slag. Allting säljs tillsammans.

hundratals av datorskruv i olika former och till olika ändamål, tumskruv, M.2, fläktskruv, fästen för processorkylare, adaptrar, distanser, en blandhög, metall o-ringar, laptop-skruv och mer.

Kablar i alla former, adaptrar, RGB-splitters, SATA, hubbar, förlängning 3-PIN / 4-PIN, 12VHPWR adapter, LED-stripar och mycket mer

Dussintals fläktar i olika storlekar, vanliga svarta, RGB, ARGB m.m. Corsair, BeQuiet!, Cooler Master, Fractal Design m.m, även flera processorkylare Intel, AMD för olika socklar.

Övriga bra och ha saker så kardborreband, buntband, massor av antistatiska påsar, dussintals PCI-brackets i olika färger, ESD-armband

Allting är inte helt med på bild, hittade fler prylar jag skickar med! Kommer inte gå in i detalj på precis allt som medföljer, se bilder.

1500kr för allting eller högstbjudande. Allt säljs tillsammans. Hämtas i Oskarshamn eller skickas enligt postens tabeller. Jag avgör vem som får köpa, hur när var och varför.

Läs hela annonsen här