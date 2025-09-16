Skimrande path/ray tracing när jag aktiverar ray reconstruction

Hej!

Jag har börjat få ett sorts skimrande när jag använder path tracing eller ibland ray tracing tillsammans med ray reconstruction. Det är absolut mest påtagligt i Indiana Jones där det ibland täcker hela skärmen (se skärmdumpar). Jag har upplevt samma problem i Cyberpunk när jag har använt ray tracing, men där fungerar path tracing utan problem. Jag spelade lite Indiana Jones för första gången när grafikkortet var nyinköpt (slutet av augusti) men märkte inget udda då men när jag startade det igen förra veckan såg det ut så här. Det verkar oftast bara synas i cutscenes dessutom.

Återställde den förra drivrutinen (581.15) för mitt 5070 Ti men det hjälpte inte. Har inte lyckats googla fram något liknande problem. Är detta ett känt problem med drivrutinerna eller har ni några andra tankar kring vad det kan bero på?

Med RR:

Utan RR:

Edit: Kanske borde tillägga att jag bytte processor (från 5600 till 9800x3D), ram och moderkort förra veckan, men eftersom det handlar om ray/path tracing så säger min, någorlunda begränsade, kunskap att det inte borde bero på det.