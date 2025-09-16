Vilken är den bästa och billigaste VPS för Pangolin tunnel

Hostar i dagsläget en minecraft server, för mig och polarna genom portöppning i router.

Men jag skulle gärna slippa portöppning och istället köra en egenhostad Pangolin-tunnel, med domänen jag äger, i en VPS.

Planen är även att använda Pangolin till andra tjänster som t.ex. Immich, Nextcloud osv. för att göra det enklare för mina föräldrar att komma åt det utan VPN.

Tipsa gärna om vilka VPSer ni har efrarenhet av och tycker är bra!

Gärna i det billigare laget och med obegränsad datamängd, alternativt hög gräns.