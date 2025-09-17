Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen Övrigt Tråd

Kan inte komma in i BIOS på MAG X870 Tomahawk efter GPU-byte (Kod 01 + Grön LED)

1
Hej,

Jag kör MSI MAG X870 Tomahawk med Ryzen 9 9950X3D.
Byggde datorn i april och kör den BIOS-version som var aktuell då.

Allt har fungerat felfritt – jag har kunnat komma in i BIOS utan problem tidigare.
För ett par veckor sedan bytte jag grafikkort från RTX 3080 till RTX 5080.
Windows 11 rullar hur stabilt som helst med nya kortet, inga krascher eller konstigheter.

Idag försökte jag gå in i BIOS igen (trycker/håller nere Delete under uppstart) och får konsekvent:
* Debugkod 01
* Grön CPU-LED
* Ingen bild

Låter jag datorn starta normalt så booter Windows utan problem.
Men varje gång jag försöker gå in i BIOS fastnar den på 01.

Är det någon som har varit med om detta på MAG X870, och vad gjorde ni i så fall för att lösa det?

Tack på förhand!

Har du testat gå in i UEFI via Windows? Sök på 'avancerad start'

uppdatera bios i första steg, ta ut batteriet i andra, så hade jag gjort

Skrivet av Rismik:

Jag testade detta men då fick jag felkod 41, men läste någonstans att jag behöver slå av fastboot i windows som kan ställa till det för denna funktionen. Är på jobbet så kan inte testa det nu tyvärr.

1
