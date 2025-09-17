Smart gaminghörna

*-<|:C-<-<
Nytt namn, samma bismak.
Hej!
Inte helt hundra på att denna tråd ligger rätt, men kikade flera vändor utan att bli klokare..
Bor i dag i en trea och extrarummet kommer snart att förvandlas till ett barnrum. Det innebär att jag måste hitta en smartare lösning för kompakt setup för gaming. Är det någon som har några konkreta tips?
Har en LG 34'' UltraGear 34GP950G QHD Curved Nano IPS G-Sync som skärm och ett hederligt
Phanteks Enthoo EVOLV ATX Svart som chassi.
Hej!
Inte helt hundra på att denna tråd ligger rätt, men kikade flera vändor utan att bli klokare..
Bor i dag i en trea och extrarummet kommer snart att förvandlas till ett barnrum. Det innebär att jag måste hitta en smartare lösning för kompakt setup för gaming. Är det någon som har några konkreta tips?
Har en LG 34'' UltraGear 34GP950G QHD Curved Nano IPS G-Sync som skärm och ett hederligt
Phanteks Enthoo EVOLV ATX Svart som chassi.
Har du någon slags planskiss så man vet vilket utrymme du har funderat på?
Oftast b'st att få beslut på vad man har att tillgå och göra det bästa av situationen tycker jag. Själv är jag en ren olycka med papper, möss, tangentbord, kaffekoppar, bollar, sladdar, pennor, plattor, lådor över mitt skrivbord så jag är för slarvig - men jag gillar att hitta lösningar åt andra
Hörnbord kan vara en bra idé då du kan få djupet för skärm, ha datorn in mot hörnet, samla sladdar, modem kopplingar bakom skärmen. Kanske ta bort högtalare och bara köra hörlurar eller en mindre soundbar framför skärmen?
Väggfäste för skärmen kan vara en bra lösning för att minska behov av/frigöra skrivbordsyta.
Sen säger det sig väl självt men om du inte har väldigt många diskar eller liknande i burken så att gå över till ett ITX-system kan ju vara ett bra steg om du inte har plats att baxa in chassit på något bra sätt.
*-<|:C-<-<
Nytt namn, samma bismak.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.